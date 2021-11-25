صحيفة أسبانية عن افتتاح طريق الكباش: مشروع ضخم يحول الأقصر لمتحف مفتوح

فاطمة شوقى

حالة من الترقب يعيشها عشاق السياحة والسفر حول العالم خاصة المهتمين بالحضارات القديمة، انتظاراً لحفل افتتاح طريق الكباش في الأقصر، والمقرر انطلاقه فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم الخميس، وسط اهتمام لافت من الإعلام العربي والعالمي.

وقبل ساعات من الحفل المنتظر ، قالت صحيفة الكوميرسيو الأسبانية إن مصر تستعد لإبهار العالم بافتتاح مشروع طريق الكباش، وتابعت: افتتاح طريق الكباش يعد مشروع ضخم وسيحول مدينة الأقصر إلى متحف مفتوح يبهر الزائرين وله أهمية ثقافية كبيرة.

وأشارت الصحيفة الإسبانية على موقعها الإلكترونى إلى أن حفل افتتاح طريق الكباش تم التخطيط له بشكل مسبق ، حيث سيتم تقديم عروض فرعونية وموكب من معبد الأقصر إلى معبد الكرنك.

وأوضحت الصحيفة أن الممر يبلغ طوله ما يقرب من 3000 متر ويقع فى مدينة الأقصر، ويعتبر أكبر حدث أثرى شبيه بموكب المومياوات الذي نظمته مصر العام الماضي من المتحف المصرى بالتحرير إلى المتحف القومى للحضارة المصرية .

وتهدف الحكومة المصرية إلى تحويل هذا المشروع إلى أحد أهم مناطق الجذب السياحي ، بالإضافة إلى أنها تسعى إلى ترسيخ مكانتها كأكبر متحف مفتوح في العالم.

وقبل يوم من الحدث، علقت شبكة "اية بي سي" الأمريكية على استعدادات مصر لافتتاح طريق الكباش، قائلة في تقرير لها الأربعاء إن مصر تستعد لإبهار العالم بإحياء ممر تاريخي عمره أكثر من 3 آلاف عام في حفل ساحر.

وقالت الشبكة في تقريرها: بعد أكثر من سبعة عقود من المحاولات المتقطعة ‏لحفر الممر القديم والذي يبلغ طوله ما يقرب من ميلين في مدينة الأقصر الجنوبية، ستفتتح مصر ‏أخيرًا طريق الكباش الذي يبلغ عمره 3000 عام للجمهور يوم الخميس في حفل ساحر.‏

وتم الكشف عن الامتدادات الكاملة للممر الذي يبلغ طوله 1.7 ميل وعرضه حوالي 250 ‏قدمًا، والذي يربط معبد الكرنك بمعبد الأقصر، في مدينة طيبة القديمة، مع تماثيل أبو ‏الهول المميزة والتماثيل ذات رأس الكبش التي تصطف على الجانبين.‏



