اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 نوفمبر 2021 05:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

صحة المنيا تحرر 127 مخالفة وتعدم مواد غذائية خلال حملات رقابية على الأسواق

الخميس، 25 نوفمبر 2021 04:04 م
صحة المنيا تحرر 127 مخالفة وتعدم مواد غذائية خلال حملات رقابية على الأسواق حملات رقابية بالمتيا
المنيا -حسن عبد الغفار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذت مديرية الصحة بالمنيا، عدداً من الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الغذائية والقطاعات الخدمية، وذلك لمتابعة الحالة العامة للأسواق، ولإحكام الرقابة على منافذ البيع وأماكن عرض وتوزيع المواد الغذائية، لضمان سلامة الغذاء حرصا على سلامة صحة المواطنين.

يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بضرورة تحقيق الانضباط للحالة العامة بالأسواق، وإحكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية من خلال تكثيف حملات المتابعة الميداني، للتأكد من جودة المعروضات من السلع والمواد الغذائية على المواطنين، بالإضافة إلى رصد المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

قال الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن الإدارة العامة للطب الوقائي نفذت حملات تفتيشية على محال بيع وتصنيع المنتجات الغذائية، حيث تم المرور على 372 منشأة غذائية للتأكد من استيفائها للاشتراطات الصحية الواجب توافرها، حيث تم تحرير 127 محضر للمخالفات المضبوطة وتنوعت المحاضر بين مخالفة اشتراطات وزارة الصحة وعدم وجود شهادات صحية، وتم ضبط منشأة تعمل بدون ترخيص وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق هذه المنشأة.

ومن جانبه، أشار الدكتور على قاسم مدير الادارة العامة للطب الوقائي، إلي أنه تم إعدام 562 كيلو أغذية مختلفة لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 336 عينة وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك، كما تم استصدار 635 شهادة صحية للعاملين بالمنشآت الغذائية.


مديرية الصحة

وزارة الصحة

حملات رقابية

اخبار المنيا

محافظة المنيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة