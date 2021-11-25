شبكة "CNN" تترقب حفل افتتاح طريق الكباش.. وتؤكد: حدث تاريخى عن ممر يروى الكثير

كتبت: نهال أبو السعود

حالة من الترقب تشهدها وسائل الإعلام العالمية انتظاراً لـ حفل افتتاح طريق الكباش ، وسط توقعات بتقديم حدث يفوق فى إبهاره موكب المومياوات الملكية الذى نظمته مصر العام الماضى.

وأبرزت شبكة سى إن إن، الاستعدادات المصرية لافتتاح ممر الكباش، قائلة فى تقرير لها منذ قليل، إنه حدث تاريخي عن ممر يروي الكثير من تاريخ مصر القديم، وتابعت: تتأهب مصر لحدث افتتاح طريق الكباش التاريخي في مدينة الأقصر وتتمثّل أهمية مشروع إعادة إحياء طريق الكباش، الذى يمتد على مسافة 2.7 كيلومترًا بمحاذاة نهر النيل، بداية من معبد الأقصر ووصولًا إلى مجمّع معبد الكرنك، في أنّه شهد احتفالات المصريّين القدماء بأحد أهم أعيادهم الدينية عيد الأوبت .

وأكمل التقرير، بدأت ملامح طريق الكباش تظهر مع اكتشاف معالمها في أربعينيّات القرن الماضي، مع أول كشف عن أول تمثال عام 1949، لتتكرر بعدها سلسلة الاكتشافات التي تروي الكثير عن تاريخ مصر، عند كل محطة.

وأشارت الشبكة إلى أن الطريق يتكون من مسار يحيطه 1200 تمثال نحتت فى الحجر الرملي وتشكل هيكلًا واحدًا ويجسّد بعضها أبو الهول وكباش، وبدأت عملية ترميم معبد الأقصر وطريق الكباش فى عام 2005.

وقالت سي إن إن، إنه من المقرر أن تحاكى احتفالية افتتاح طريق الكباش طريقة احتفال المصريين القدماء بعيد الأوبت.

وبدأ تشييد طريق الكباش في عهد الأسرة الفرعونية الثامنة عشرة، ليستكمل خلال عهد الملك نختبو الأول، وهو أحد ملوك الأسرة الـ30.

وحرصت العديد من وسائل الإعلام العالمية علي الاحتفاء بالحفل قبل انطلاقه ، ما يعكس أهميته التاريخية وحالة العشق التي تربط الملايين حول العالم بالتاريخ الفرعوني ، حيث وثقت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية فى تقرير لها عن استعدادات الحفل رحلة تطوير طريق الكباش علي مدار 72 عاماً كاملة ، وقالت إن مصر ستبهر العالم بحفل ساحر لممر عمره 3 آلاف عام ، فيما قالت صحيفة ريبابلك ورلد الهندية إن مصر تنافس نفسها لتقدم عرضاً مذهلا يهدف إلى تجاوز روعة موكب المومياوات الملكية الذي انطلق في إبريل الماضي.