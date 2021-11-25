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شاهد فرحة أهالى قرية غرب أسوان بزيارة الرئيس السيسي.. صور

الخميس، 25 نوفمبر 2021 11:32 ص
شاهد فرحة أهالى قرية غرب أسوان بزيارة الرئيس السيسي.. صور فرحة اسر اسوان بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لمنازلهم
كتب – محمد الجالى

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فرحة عارمة انتابت أهالى قرية غرب أسوان، المتضررة من السيول، عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقرية.
 
واستقبل أهالي قرية غرب اسوان، الرئيس السيسي، بحفاوة بالغة، حيث خرجت القرية للترحيب بالرئيس السيسي فور وصوله، وحرص الرئيس علي تحيتهم وكذلك الأطفال، واستمع إلى الأهالآ، خلال زيارته منزل أحد المواطنين.
 
وكان زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، منازل الأسر المتضررة من السيول في محافظة أسوان.
 
وتابع الرئيس السيسي، الإجراءات والخدمات المقدمة لصالح الأهالى والمواطنين بتلك المناطق خاصة من قبل القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة فى إطار نشاط وجهود مبادرة حياة كريمة.
 
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد تفقد صباح اليوم، المناطق المتضررة من السيول فى محافظة أسوان، وتابع الرئيس كذلك الإجراءات والخدمات المقدمة لصالح الأهالى والمواطنين بتلك المناطق خاصة من قبل القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة فى إطار نشاط وجهود مبادرة حياة كريمة، صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.
 
1ae6d398-f722-43a0-bc16-6b739f14a734زيارة الرئيس السيسى منزل أحد المواطنين
1d04925d-d390-4d0a-8894-533334521525
زيارة الرئيس السيسى
2ac8ee6b-3a92-4850-98f2-ffaa11f376a2الرئيس السيسى داخل منزل مواطن باسوان
693aed14-c17f-4a72-a05e-1659872a7772الرئيس السيسى يستمع للاهالى
4413b351-0d83-4255-8358-e7a23c1f1d95الرئيس مع إحدى الاسر
722158e3-f82d-4001-a17a-71900a2ebabaالرئيس مع الاهالى
a8546a1c-e391-4711-8098-d16ec373dfe2
زيارة الرئيس السيسى لأسوان

cc12b25e-43f2-43f3-ae44-503b4c4e66ba

db2dfb2b-8f52-418d-b5d8-ca1541767f23الرئيس يرد تحية الاهالى

 


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