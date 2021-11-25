شاهد فرحة أهالى قرية غرب أسوان بزيارة الرئيس السيسي.. صور

فرحة عارمة انتابت أهالى قرية غرب أسوان، المتضررة من السيول، عقب زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للقرية.

واستقبل أهالي قرية غرب اسوان، الرئيس السيسي، بحفاوة بالغة، حيث خرجت القرية للترحيب بالرئيس السيسي فور وصوله، وحرص الرئيس علي تحيتهم وكذلك الأطفال، واستمع إلى الأهالآ، خلال زيارته منزل أحد المواطنين.

وكان زار الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الخميس، منازل الأسر المتضررة من السيول في محافظة أسوان.

وتابع الرئيس السيسي، الإجراءات والخدمات المقدمة لصالح الأهالى والمواطنين بتلك المناطق خاصة من قبل القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة فى إطار نشاط وجهود مبادرة حياة كريمة.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، قد تفقد صباح اليوم، المناطق المتضررة من السيول فى محافظة أسوان، وتابع الرئيس كذلك الإجراءات والخدمات المقدمة لصالح الأهالى والمواطنين بتلك المناطق خاصة من قبل القوافل الطبية ووحدات طب الأسرة فى إطار نشاط وجهود مبادرة حياة كريمة، صرح بذلك السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.