شاهد.. تفاصيل "عيد الأوبت" منقوشة على مقصورة الملكة حتشبسوت بالكرنك

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الطيب غريب مدير بمعابد الكرنك، أن كافة تفاصيل احتفالات عيد الأوبت نقشت على المقصورة الحمراء التى تعود للملكة حتشبسوت إحدى ملكات الأسرة الـ18 وحكمت مصر لحوالى 22 سنة، مشدداً على الصلة الوثيقة بين الحفل العالمى المنتظر لافتتاح طريق الكباش العظيم، لسببين الأول أن الملكة حتشبسوت قامت بتسجيل بعض مناظر احتفالات عيد الأوبت الشهير المنتظر إقامة محاكاة له خلال افتتاح طريق الكباش قريبًا، وتلك النقوش ترصد غالبية الطقوس والاحتفالات التى كانت تتم فى عيد الأوبت، والسبب الثانى أن الملكة حتشبسوت قامت بالتسجيل على جدران المقصورة الحمراء كافة المقاصير التى قامت بإنشائها داخل طريق الكباش، حيث سجلت أنها قامت بإنشاء وإقامة طريق كامل داخل طريق الكباش وأقامت على المسار 6 مقاصير وسجلت أسماؤها كاملة على جدران المقصورة الحمراء.

وأوضح الطيب غريب، لـ"اليوم السابع"، أن المقصورة الحمراء للملكة حتشبسوت بالكرنك تم بدء العمل فى إعادتها للحياة عام 1997م وتم الانتهاء منها فى عام 2001م، وهى تقل على يسار الداخل لمجموعة معابد الكرنك بمنطقة المتحف المفتوح، والتى تضم مجموعة من المقاصير التى تم إنشاؤها وإعادتها مرة آخرى ووضعت فى المتحف المفتوح، مشددًا على أنه على المقصورة توجد نقوش للملكة حتشبسوت والملك تحتمس الثالث يشهدان إخراج التمثال من الزورق المقدس، وتوجد نقوش للقاعدة وعليها مركب مقدس وبها تمثال يتم غسله وتبخيره وإعادة تعطيره مرة أخرى بالروائح الزكية المختلفة والبخور، وفى الأمام مجموعة من القرابين المختلفة التى تتنوع ما بين مأكولات ومشروبات وطيور وبرفانات وزيوت عطرية وزهور وغيرها من القرابين التى يتم حملها لمعبد الأقصر بمسافة 2750 مترا وهو طول طريق الكباش، وكذلك توجد نقوش لقيام الملك ببعض الطقوس الدينية على طول الطريق، وكذلك نقوش للكهنة حليقى الرؤوس خلال قيامهم بحمل المراكب المقدسة، ونقوش للملكة حتشبسوت تقوم برقصات دينية وأمامها الملك "من خبر رع" تحتمس الثالث الصغير، ونقوش للكهنة خلال الاحتفالات وحمل المراكب وتتقدمها رأس للكبش وهى حفل طريق الكباش.

واستكمل الطيب غريب، شرح طقوس منقوشة على جدران المقصورة لفعاليات واحتفالات "عيد الأوبت"، ومن أبرزها نقوش مظاهر الاحتفالات وبعض السيدات يحملن الصلاصل والهارب والأدوات الموسيقية خلال العزف عليها، ومن أجمل المناظر التى تضع الجميع فى روح الاحتفالية منذ آلاف السنين هو نقش لبعض الراقصين والراقصات خلال عمل حركات أكروباتية خلال سيرهم بطريق الكباش، ورجال يقومون بحركات بأيديهم وأرجلهم خلال التحرك فى حفل "عيد الأوبت" داخل طريق الكباش، ليكون العيد كرنفال حقيقى فى عصر القدماء المصريين، وفى حفل طريق الكباش بالأقصر سيتم استحضار تلك المظاهر الكرنفالية من جديد أمام العالم أجمع فى 2021 ليثبت المصريون للعالم أجمع أنهم قادرون على كل شىء.



احتفالات عيد الأوبت على جدران المقصورة



تفاصيل احتفالات عيد الأوبت على مقصورة حتشبسوت



المقصورة الحمراء فى المتحف المفتوح بالكرنك



المقصورة الحمراء للملكة حتشبسوت



الملكة حتشبسوت أقامت عدة مقصورات على طريق الكباش



النقوش توضح الرقصات المتنوعة بعيد الأوبت



بعض النقوش على المقصورة لعيد الأوبت



جانب من النقوش لعيد الأوبت على جدران المقصورة



رفع المراكب للثالوث المقدس بنقوش المقصورة



عروض فنية وأكروباتية فى النقوش تقام بحفل عيد الأوبت



لوحة منقوش عليها تقديم القرابين من الملك فى العيد



لوحة ونقش لحمل المراكب فى المقصورة



مشاهد منقوشة على المقصورة للاحتفالات



مقصورة الملكة حتشبسوت بالكرنك



مقصورة الملكة حتشبسوت تحكي قصة عيد الأوبت



مقصورة حتشبسوت تخلد عيد الأوبت بالنقوش العظيمة



نقوش توضح الطقوس الكاملة لعيد الأوبت