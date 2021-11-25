سيدة التقت بالرئيس السيسي فى أسوان: الزيارة كانت بمثابة حلم.. فيديو وصور

أسوان - عبد الله صلاح

قدم تليفزيون "اليوم السابع" بثا مباشرا من داخل قرية غرب أسوان التى زارها رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، لتفقد جهود إعمار المنازل المتضررة من السيول.





وتحدثت فاطمة حسن، السيدة التى قابلت الرئيس السيسى لـ"اليوم السابع" معبرة عن سعادتها بزيارة الرئيس لمنزلها، وأكدت أنها زيارة غير متوقعة ولم تكن تحلم بها من قبل، وأنها كانت بمثابة حلم.



وأشارت إلى أن رئيس الجمهورية تحدث معها ومع أبنائها عن أحوالهم وطمأنها بأن مؤسسة حياة كريمة ستقوم باستكمال جهود إعمار المنازل المتضررة من السيول فى القرية، ووجهت الشكر والتحية لرئيس الجمهورية.



أحد أبناء القرية مع مراسل اليوم السابع



أحد أبناء القرية



السيدة التى قابلت الرئيس السيسى ومراسل اليوم السابع



القرية التى زارها الرئيس السيسى فى أسوان



القرية التى زارها الرئيس السيسى



القرية التى زارها الرئيس فى أسوان