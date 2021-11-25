سفير مصر فى أيرلندا يستعرض ما تشهده البلاد من إنجازات غير مسبوقة

أ.ش.أ

استعرض سفير مصر في أيرلندا خالد ثروت، ما تشهده مصر من إنجازات غير مسبوقة في وتيرتها على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

جاء ذلك محاضرة حول التطورات والإنجازات التي تشهدها الدولة المصرية في مختلف المناحي. والتي عقدت بعنوان "أين كانت مصر منذ عشر سنوات وأين هي الآن".

وذكرت الخارجية اليوم الخميس، أن السفير المصري تطرق إلى حقيقة الأوضاع في مصر منذ ثورة 25 يناير وما شهدته تلك الفترة من تطورات متسارعة وصولا إلى تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مقاليد الحكم فى البلاد.

واستعرض السفير المصري كذلك تنوع المقاصد السياحية المصرية وثرائها، مشيرًا إلى الاحتفالية العالمية المنتظرة لافتتاح طريق الكباش فى وقت لاحق اليوم، وكذا الافتتاح المرتقب للمتحف المصري الكبير.

ونوه في هذا الإطار إلى ما تطبقه مصر من إجراءات صحية فى كافة المناطق السياحية، داعياً الحضور لزيارة مصر فى أقرب فرصة فى ظل قرب تشغيل خط شركة مصر للطيران المباشر بين القاهرة ودبلن.

وتناولت المحاضرة أيضأ أبرز التحديات الخارجية التي تواجه الدولة المصرية، ونبذة عن السياسية الخارجية المصرية على الساحتين الإقليمية والدولية وكذا عن العلاقات المصرية الأيرلندية.