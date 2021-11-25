سفير اليمن لـ"اليوم السابع": طريق الكباش ملحمة مصرية جديدة تخطف أنظار العالم

إيمان حنا

ينطلق اليوم الخميس، حفل افتتاح طريق الكباش، وسط اهتمام عالمي وترقب لفعاليات إحياء ممر تاريخي يعود عمره لما يزيد علي 3 آلاف عام، ويربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك علي امتداد نحو 2700 متر.

وحول تلك الفاعلية الدولية قال سفير اليمن بالقاهرة عميد السلك الدبلوماسي العربى الدكتور محمد مارم، إن افتتاح طريق الكباش بالأقصر ملحمة جديدة من أمجاد مصر يقدمها المصريون وتخطف أنظار العالم، وهو مشروع يعيد الأقصر لموقعها الرائد سياحيا، بل ويعيد لمصر ريادتها في قطاع السياحة، ويعول على هذ المشروع في النهوض بالسياحة المصرية.

وأضاف الدكتور مارم، في تصريحات خاصة لليوم السابع، أن هذه النهضة التي تشهدها الأقصر بادرة تجذب أنظار المستثمرين اليمنيين لتلك الأرض، ونحن ندعم توجه رأس المال اليمنى لمحافظة الأقصر ولقطاع السياحة باعتباره قطاعا واعدا في مصر.

وأشار السفير اليمنى إلى الجهود التي يقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى من أجل النهضة التنموية في مصر والمشروعات التي تخدم هذا الاتجاه مثل طريق الكباش.

وقال مارم، إن ما تبرزه مصر من اهتمام للبنية التحتية هو أساس استعادة النهضة السياحية في مصر، ونحن نوجه قطاع المستثمرين اليمنيين ليكونوا شركاء حقيقيين لمشروعات التنمية في مصر.

وكانت محافظة الأقصر، شهدت علي مدار الأشهر القليلة الماضية أعمال تطوير مكثفة لرفع كفاءة البنية التحتية وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك وتطوير نظم الإضاءة بمعبد الأقصر، وترميم قاعة الـ 14 عمود بمعبد الاقصر، والانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى المعروف بـ"طريق الكباش".

ويقدم حفل طريق الكباش الموسيقار نادر عباسي استخدام آلات موسيقية مماثلة لتلك التي كانت تستخدم في احتفالات عيد الأوبت وهو أحد الأعياد المصرية القديمة ، ويتلي خلاله أنشودة آمون ، ومسيرة لموكب المراكب المقدسة في تكرار لاحتفالية موكب المومياوات الملكية الذي أقيم العام الماضي والتي حظيت بإشادات عربية وعالمية واسعة.