سفير اليمن: علاقتنا مع مصر متجذرة ونسعى لتوطيد علاقات البلدين الاقتصادية

كتبت: إيمان حنا

ثمن الدكتور محمد على مارم سفير اليمن بمصر عميد السلك الدبلوماسي العربى، الجهود التى تقدمها مصر للجالية اليمنية الموجودة على أرضها.

وقال السفير اليمنى خلال الملتقى الأول لمجلس الأعمال اليمنى فى مصر الذى عقد اليوم برعاية السفارة اليمينية بالقاهرة: مصر من أكبر الداعمين لليمن وشعبه وتربطنا علاقات متجذرة مع مصر، ومواقفها معنا على مدى المراحل التاريخية المختلفة تجسد تلك العلاقات ؛ منذ أن تم رفع العلم اليمنى فى اليمن الشمالى وثورة الجنوب، ولن ننسى مواقفها الداعمة للوحدة اليمينة ومساعى إعادة استقرار اليمن .

وتابع: إننا نسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع مصر وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتحقيق المصالح المشتركة؛ ونسعى بالتعاون مع المؤسسات الحكومية المصرية لجذب مزيد من الاستثمارات اليمينة إلى مصر باعتبارها من أهم الوجهات الاستثمارية فى المنطقة وهناك حرص من قبل المستثمرين اليمينيين على اغتنام فرص الاستثمار فى مصر ؛ ومن بين ما يأمله المستثمر اليمنى أن يتمكن من تأسيس مؤسسة مالية لنقل رؤوس الاموال بيسر .

جاء ذلك بمشاركة نائب محافظ السويس الدكتور عبدالله رمضان، والدكتور محمد على مارم سفير اليمن بالقاهرة، ومحمد يوسف وكيل أول وزارة الاستثمار والدكتورة غادة على عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب والنائب طارق الخولى وعدد من المستثمرين اليمنيين والمصريين.