سفير الصومال يشيد بالحفل الأسطورى لافتتاح طريق الكباش بالأقصر

كتب هناء أبو العز

أشاد السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية، لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية ، بالحفل الأسطورى لافتتاح طريق الكباش بالأقصر، مؤكدا انه يضاف الى سجل الانجازات المصرية التى يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو الجمهورية المصرية الجديدة التى يفخر بها كل عربى وإفريقى .

وقال فى بيان له مساء اليوم، إن افتتاح طريق الكباش الجديد فى الأقصر، يؤكد أن مصر قادرة على تحقيق المستحيل بخطوات مدروسة ، معربا عن فخره وسعادته بالمستوى التنظيمى العالمى الرائع الذى ظهر به حفل الافتتاح ، ورغم التحديات التى يواجهها العالم جراء انتشار جائحة كورونا .

أضاف ان هذا المشروع يعيد الى الأقصر ريادتها على الخريطة السياحية المصرية والعربية ، حيث سيجعل طريق الكباش من مدينة الأقصر "متحفا مفتوحا" امام العالم ،كما أنه يعيد الأمجاد للحضارة المصرية العظيمة .