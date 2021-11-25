اليوم السابع
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سفير الصومال يشيد بالحفل الأسطورى لافتتاح طريق الكباش بالأقصر

الخميس، 25 نوفمبر 2021 11:19 م
سفير الصومال يشيد بالحفل الأسطورى لافتتاح طريق الكباش بالأقصر افتتاح طريق الكباش
كتب هناء أبو العز

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أشاد السفير إلياس شيخ عمر أبو بكر، سفير جمهورية الصومال الفيدرالية، لدى جمهورية مصر العربية، والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية ، بالحفل الأسطورى لافتتاح طريق الكباش بالأقصر، مؤكدا انه يضاف الى سجل الانجازات المصرية التى يقودها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى نحو الجمهورية المصرية الجديدة التى يفخر بها كل عربى وإفريقى .

 

وقال فى بيان له مساء اليوم، إن افتتاح طريق الكباش الجديد فى الأقصر، يؤكد أن مصر قادرة على تحقيق المستحيل بخطوات مدروسة ، معربا عن فخره وسعادته بالمستوى التنظيمى العالمى الرائع الذى ظهر به حفل الافتتاح ، ورغم التحديات التى يواجهها العالم جراء انتشار جائحة كورونا .

 

أضاف ان هذا المشروع يعيد الى الأقصر ريادتها على الخريطة السياحية المصرية والعربية ، حيث سيجعل طريق الكباش من مدينة الأقصر "متحفا مفتوحا" امام العالم  ،كما أنه يعيد الأمجاد للحضارة المصرية العظيمة .


طريق الكباش

موعد حفل طريق الكباش

حفل افتتاح طريق الكباش

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نادر العباسي

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