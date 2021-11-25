سفارة باكستان بالقاهرة: تهانينا لمصر حكومة وشعبا بافتتاح طريق الكباش

كتبت : هناء أبو العز

انطلاقه تاريخية شهدها حفل افتتاح طريق الكباش مساء اليوم الخميس، وسط اهتمام عالمي وترقب لفعاليات إحياء ممر تاريخي يعود عمره لما يزيد على 3 آلاف عام ويربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك علي امتداد نحو 2700 متر.

وأشادت السفارة الباكستانية لدى القاهرة، مساء اليوم الخميس، بحفل افتتاح طريق الكباش في محافظة الأقصر، وغرد الحساب الرسمي لدى سفارة إسلام أباد عبر تويتر "أطيب التهاني لمصر حكومة وشعبا بافتتاح طريق الكباش في مدينة الأقصر التاريخية والجميلة".

وكانت محافظة الأقصر، شهدت علي مدار الأشهر القليلة الماضية أعمال تطوير مكثفة لرفع كفاءة البنية التحتية وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك وتطوير نظم الإضاءة بمعبد الأقصر ، وترميم قاعة الـ 14 عمود بمعبد الاقصر، والانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى المعروف بـ " طريق الكباش".

ويقدم حفل طريق الكباش الموسيقار نادر عباسي استخدام آلات موسيقية مماثلة لتلك التي كانت تستخدم في احتفالات عيد الأوبت وهو أحد الأعياد المصرية القديمة ، ويتلي خلاله أنشودة آمون ، ومسيرة لموكب المراكب المقدسة في تكرار لاحتفالية موكب المومياوات الملكية الذي أقيم العام الماضي والتي حظيت بإشادات عربية وعالمية واسعة.

وحرصت العديد من وسائل الإعلام العالمية علي الاحتفاء بالحفل قبل انطلاقه ، ما يعكس أهميته التاريخية وحالة العشق التي تربط الملايين حول العالم بالتاريخ الفرعوني ، حيث وثقت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية فى تقرير لها عن استعدادات الحفل رحلة تطوير طريق الكباش علي مدار 72 عاماً كاملة ، وقالت إن مصر ستبهر العالم بحفل ساحر لممر عمره 3 آلاف عام ، فيما قالت صحيفة ريبابلك ورلد الهندية إن مصر تنافس نفسها لتقدم عرضاً مذهلا يهدف إلى تجاوز روعة موكب المومياوات الملكية الذي انطلق في إبريل الماضي.