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سعر الحديد الصلب والأسمنت فى السوق المصرى اليوم الخميس

الخميس، 25 نوفمبر 2021 06:00 ص
سعر الحديد الصلب والأسمنت فى السوق المصرى اليوم الخميس حديد ـ أرشيفية
كتب - إسلام سعيد

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أعلنت شعبة مواد البناء في الغرف التجارية، استقرارأسعار الحديد تسليم أرض المصنع 15 ألف جنيه في بعض المصانع وتصل إلى 15500 جنيه بحد أقصي، وفق ما أعلنته المصانع المنتجة.

وكشفت الشعبة فى نشرتها اليومية للأسعار، عن اتجاه موزعين لحديد التسليح لخفض الأسعار للمستهلك بقيم تتراوح من 200 إلى 400 جنيه في الطن، وذلك في ظل توقعات قوية بهبوط في الأسعار خلال الفترة القادمة بعد إلغاء رسوم الاستيراد للبيليت، الأمر الذى يدفع التجار للتخلص من الكميات الموجودة لديهم.

وأشارت النشرة إلى أن أسعارالحديد للمستهلك يتم تداولها الآن فى نطاق 15200 إلى 15500 جنيه للطن مقابل 16 ألف جنيه، في ظل إحجام عن عملية الشراء وتراجع كبير فى الطلب بعد إلغاء رسوم استيراد البيليت والتى من شأنها خفض الأسعار خلال الفترة القادمة.

أما أسعار الأسمنت في مصر تتراوح بين 875 جنيها وهو أقل سعر على مستوى الجمهورية وأعلى سعر يصل إلى مستويات 1100 جنيه لبعض المصانع الأخرى، أما السعر للمستهلك النهائى يبدأ من 1050 إلى 1200 جنيه حسب المستهلك حسب مسافة النقل.

 

 

 

 


أسعار الاسمنت

أسعار الحديد

سعر الاسمنت اليوم

أسعار الحديد اليوم

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