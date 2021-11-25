زراعة 2000 شجرة مثمرة بالترع المبطنة بالجيزة لمواجهة المناخ

كتبت منال العيسوى

انطلقت اليوم الخميس، بمنطقة دهشور، بالقرب من اهرامات دهشور وسقارة السياحية، حملة مكبرة من مؤسسة شباب بتحب مصر، لزراعة 2000 شجرة على جانبي إحدى الترع التي تم تبطينها ضمن المشروع القومي لتبطين الترع والمصارف.

ويأتي هذا المشروع في إطار مجهودات المؤسسة للتكيف مع التغيرات المناخية بعد قمة المناخ في جلاسكو، حيث أنه تم زراعة 2000 شجرة من أشجار الزيتون والتوت والرمان.

وقامت الوحدة البحثية في مؤسسة شباب بتحب مصر بعمل دراسة بحثية عن هذه الأشجار وعن تأثير الجذور الخاصة بها على مشروع التبطين، وتأتي هذه المبادرة ضمن مشروع شجرة النيل الذي أطلقته المؤسسة في اليوم العالمي للبيئة تحت شعار الاستعادة بهدف زراعة نصف مليون شجرة على مدار سنتين للتكيف مع التغيرات المناخية.

وشارك في الحملة المهندس عبداللطيف خالد، رئيس مصلحة الري مندوبا عن وزير الري والموارد المائية، وممثلي محافظة الجيزة نيابة عن محافظ الجيزة ونائبه، كما تم التنسيق مع الجهات المعنية، وهذه تعتبر من أهم الحملات التي تنظمها المؤسسة بعد قمة المناخ بجلاسكو.



زراعة 2000 شجرة



جانب من حملة مؤسسة شباب بتحب مصر



مشاركات بحملة مؤسسة شباب بتحب مصر