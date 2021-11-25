اليوم السابع
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الخميس، 25 نوفمبر 2021 05:07 م
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زراعة دمياط تبحث آليات تنفيذ المشروع القومي لتطوير مراكز تجميع الألبان

الخميس، 25 نوفمبر 2021 04:47 م
زراعة دمياط تبحث آليات تنفيذ المشروع القومي لتطوير مراكز تجميع الألبان جانب من الإجتماع
دمياط معتز الشربينى

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استقبل المهندس سميح عبد السميع، وكيل وزارة الزراعة بدمياط بمكتبة بديوان المديرية الدكتور عبد الرشيد غانم، منسق مكون الألبان بوزارة الزراعة وذلك بحضور الدكتور إيهاب شكري، مدير مديرية الطب البيطري بدمياط وممثلي جهاز الزراعة والطب البيطري وذلك لمناقشة أهم الخطوات المبذولة ضمن المبادرة الرئاسية (المشروع القومي لتطوير مراكز تجميع وتصنيع الألبان).

كما تم توضيح أهم الإجراءات والإشتراطات والتأكيد على ضرورة الإلتزام بها وكذا استعراض أهم التسهيلات والميزات التي تضمنها المبادرة للمستفيدين كما تم التشديد على ضرورة التواصل مع كافة أصحاب مراكز تجميع الألبان وتوضيح أهداف المبادرة والتي تستهدف رفع كفاءة مراكز تجميع الألبان، ونقلها من الصورة العشوائية إلى العمل النظامي والذى يضمن جودة الحليب، سواء كان للاستهلاك الطازج، أو للتصنيع كما تضمن الحصول على ألبان تتماشى مع المواصفات الصحية القياسية والتى تضمن ثبات أسعار الألبان بشكل مُرضٍ وعادل على مدار العام.





 


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