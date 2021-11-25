زاهى حواس يكشف سر فيلم "الذين يبحرون إلى السماء" المقرر عرضه بحفل طريق الكباش

كتب أحمد عبد الرحمن

قال الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق، إن مسجد أبي الحجاج الأقصري الواقع بالقرب من معبد الأقصر في كل عام يشهد مولداً، حيث تحمل مظاهر احتفالية عبارة عن ثلاثة مراكب من خلفها المشايخ المرتدين للزي الأبيض، بالإضافة للزفة والورود والعطور بالضبط يتشابه مع الطقوس الموجودة على معبد توت عنخ أمون".



وكشف حواس في لقائه خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة "ON" في حلقة خاصة من محافظة الأقصر بمناسبة احتفال افتتاح طريق الكباش ، أن هذا السر اكتشفته باحثة أثرية من جامعة بنسلفانيا، حيث أقامت في الأقصر فترة ما، قائلاً: عملت فيلم عن الموضوع ده بشكل جميل بعنوان "الذين يبحرون إلى السماء" وستعرض منه أجزاء هذه الليلة.

وبين أن الطريق تعرض للإهمال والتعدي بداية من عهد الرومان وحتى الآن، حيث قام البعض بالبناء فوقه، قائلاً: "منذ عام 1949 بدأ أثريون في الاكتشاف بشكل متتالي إلا أن أهم مشروع كان ذلك الذي في عام 2005 إبان وقت تولى المجلس الأعلى للآثار وفي عهد وزير الثقافة الأسبق فاروق حسني، وكان هناك 30 أثريا، واللواء سمير فرج الذي رفع كافة المباني والبيوت المبنية في الطريق ودفع تعويضات وقتها لهم تقدر بنحو 52 مليون جنيه".



وتتجه أنظار العالم، مساء اليوم الخميس، على الاحتفالية الترويجية والحضارية لمدينة الأقصر، احتفالا بالانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى "طريق الكباش"، وهو من أهم الطرق والعناصر الأثرية الخاصة بمدينة طيبة القديمة، التى توليها الدولة اهتماما كبيرا فى الكشف عنها، فقد تم الكشف عن الطريق التاريخى لملوك الفراعنة منذ أكثر من 72 سنة، واستمرت أعمال الحفائر خلال الفترة الماضية بعد فترة توقف فى عام 2011 وعادت أعمال الحفائر والتطوير الخاصة بالطريق فى عام 2017، نظرا لكونه أحد العناصر المهمة لموقع طيبة على قائمة التراث العالمى التابعة لمنظمة اليونسكو، ما سيجعل من مدينة الأقصر متحفا مفتوحا.