روسيا تطرح 85 مليون جرعة من لقاحى "سبوتنيك V" و"سبوتنيك لايت" للاستخدام المدنى

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أكد مدير مركز جاماليا لأبحاث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية ألكسندر جينتسبورج، اليوم الخميس، أنه تم طرح 70 مليون جرعة من لقاح "سبوتنيك V"، و15 مليون من "سبوتنيك لايت" للاستخدام المدني في روسيا.

وأوضح جينتسبورج - وفقا لوكالة "سبوتنيك" الروسية - أن روسيا بدأت في 5 ديسمبر الماضي، حملة التطعيم العام ضد فيروس كورونا بتوجيه من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأنه في التاسع عشر من شهر نوفمبر الجاري بلغ عدد المواطنين الذين تلقوا اللقاح بالجرعة الأولى ضد فيروس كورونا 66 مليونا و400 ألف و393 شخصاً، ومن تلقوا اللقاح بشكل كامل 58 مليونا 713 ألفا و240 شخصاً.