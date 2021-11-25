روسيا تسجل 33 ألفا و796 إصابة كورونا جديدة و1238 حالة وفاة خلال 24 ساعة

أ.ش.أ

سجلت روسيا 33 ألفا و796 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 9 ملايين و468 ألفا و189 إصابة.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في روسيا اليوم الخميس، وفق ما أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، ارتفاع تراكمي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس التاجي إلى 269 ألفا و57 شخصا بعد تسجيل وفاة 1238 شخصا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتابع المقر في بيانه إن 38 ألفا و450 شخصا غادروا المستشفى خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد تعافيهم من الفيروس، ليصل بذلك إجمالي الذين تعافوا من الفيروس إلى 8 ملايين و164 ألفا و826 شخصًا".

جدير بالذكر أن روسيا سجلت السبت الماضي أعلى معدل وفيات يومية بكوفيد-19 وذلك بإحصاء 1241 حالة وفاة.

وكانت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا، أعلنت الجمعة الماضية، أن الوضع بخصوص تطور الجائحة في روسيا صعب للغاية.

وفرضت السلطات الروسية عطلة رسمية عن العمل مدفوعة الأجر بدأت نهاية الشهر الماضي وانتهت في 7 من الشهر الجاري، في مسعى للحد من تفشي كورونا.

وتشهد روسيا، في الفترة الأخيرة، تزايدا كبيرا في عدد الإصابات والوفيات اليومية، جراء "كوفيد 19"؛ ما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات للتخفيف من حدة تفشي الفيروس.