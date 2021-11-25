رئيس وزراء ماليزيا يترأس وفد بلاده إلى القمة الآسيوية الأوروبية

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أفادت وزارة الخارجية الماليزية بأن رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب سيرأس وفد بلاده إلى القمة الآسيوية الأوروبية الـ 13 عام 2021م، والتي ستعقد في كمبوديا، اعتبارا من اليوم وتستمر حتى غد الجمعة، بهدف تعزيز الحوار والتعاون بين آسيا وأوروبا.

وأوضحت الخارجية الماليزية في بيان، أوردته وكالة الأنباء الماليزية، اليوم الخميس أن القادة سيبحثون التطورات والإنجازات التي حققتها عملية القمة الآسيوية الأوروبية في ظل ركائزها الرئيسية الثلاث وبالتحديد السياسية، والاقتصادية والمالية، والاجتماعية والثقافية.

ومن المتوقع أن تتناول القمة قضية تعزيز تعددية الأطراف على أبعاد متعددة، تشمل السلام والأمن والاستقرار العالميين، والنظام المالي والتجاري، والتنمية الاقتصادية المستدامة، والصحة العامة، وتمكين المرأة، والبيئة وتغير المناخ، وغير ذلك من القضايا الإقليمية والدولية.

وتضم القمة الآسيوية الأوروبية التي تم إنشاؤها في 1 مارس 1996م 21 دولة آسيوية و28 دولة من دول الاتحاد الأوروبي ودولتين أوروبيتين وسكرتارية رابطة دول جنوب شرقي آسيا (آسيان) والمفوضية الأوروبية.

وانضمت ماليزيا إلى القمة المعنية في عام 1996م، وشاركت منذ ذلك الحين بنشاط في جميع مبادرات القمة التي تفيد المنطقتين الآسيوية والأوروبية.