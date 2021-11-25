رئيس قطاع المتاحف: كل أشكال الإبهار توافرت فى حفل طريق الكباش وكافة التفاصيل كانت رائعة

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار ، أن كافة الأدوات التي تم استخدامها في إخراج احتفالية افتتاح طريق الكباش كانت رائعة، فمستوى الإضاءة كان مرتفع للغاية وكان لوحة فنية رائعة ، ويحقق فكرة المتحف المفتوح ، وتم تقديم كل الجوانب الفنية .

وأضاف رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز،: كنا نعرض طريق الكباش وكأننا نعرضه داخل مدينة زجاجية، فكل أشكال الإبهار توافرت في الحفل، موضحا أن الأقصر شاهدة على التناغم بين الأديان.

ولفت رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار ، إلى أن منطقة المعابد من التراث القديم وداخلها خاصة في مدخل متحف الأقصر سنجد مسجد أبو الحجاج وسنجد أيضا كنيسة مصرية، حيث كانت منطقة مقابر مسيحية وكانت هناك كنيسة ثم ظهر مسجد أبو الحجاج .

وشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الخميس، الحفل الأسطوري العالمي، لافتتاح طريق الكباش، وقد تابعت أنظار العالم الاحتفالية الترويجية والحضارية لمدينة الأقصر، التي جاءت بعد الانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى "طريق الكباش".