رئيس جامعة بنها: حياة كريمة من أعظم المبادرات وحريصون على المشاركة فى مشروع محو الأمية

القليوبية إبراهيم سالم

عقد مجلس جامعة بنها اجتماعه برئاسة الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها وحضور الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود عراقى المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، شيرين شوقى أمين عام المجلس وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

واستهل رئيس الجامعة، الجلسة بتقديم التهنئة للدكتور سامي غنيمي علي ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعيينه عميدا لكلية التجارة ، كما قدم التهنئة أيضا للدكتور السيد علي ثقة الرئيس عبد الفتاح السيسي وتعيينه عميدا لكلية الهندسة ببنها متمنيا لهما دوام التوفيق في مهامهما الجديدة.

كما قدم رئيس الجامعة، التهنئة للدكتور محمود مغربي عراقي لصدور قرار تكليفه مشرفا على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، وكذلك التهنئة رانيا معتز عيسى لصدور قرار تكليفها بالقيام بأعمال أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

من ناحية أخرى استعرض الدكتور جمال سوسة دور مشاركة جامعة بنها في المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصرى ، مؤكدا أن مبادرة حياة كريمة تعد من أعظم المبادرات ليس فقط على مستوى الجمهورية بل على مستوى العالم.

وأشار سوسه إلى أن جامعة بنها لها دور كبير في تنفيذ فعاليات المبادرة على أرض الواقع من خلال تنظيم العديد من القوافل المجتمعية المتنوعة والندوات التثقيفية التي تستهدف خدمة أهالي قرى المبادرة ، ودمج طلاب الجامعة في الخدمات المجتمعية لرفع روح الولاء والانتماء لديهم من خلال مشروعات التخرج الخاصة بتطوير وتجميل مداخل القرى.

كما استعرض المجلس أيضا مشاركة الجامعة في المشروع القومي لمحو الأمية باعتباره أحد المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتماما كبيرا، موجها بضرورة تفعيل قرار مجلس الجامعة بالمشاركة في المشروع القومي لمحو الأمية وتعليم الكبار وذلك في إطار الدور المجتمعي الذي تقوم به الجامعة لخدمة المجتمع المحلي.

واستعرض المجلس أيضا تعزيز دور الجامعة في جائزة مصر للتميز الحكومي كأحد المتطلبات الهامة على مستوى الدولة والعمل على تشكيل فرق عمل بالكليات للمشاركة في ورش العمل والدورات التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ضمن فعاليات الجائزة.

كما استعرض المجلس أيضا مقرر القضايا المجتمعية كمقرر إجباري لجميع طلاب الجامعة ومتطلب تخرج والذي يهدف الى تنمية قدرات ووعي الطلاب والتعريف بقضايا مجتمعهم والمشروعات القومية التنموية التي يوليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كل الأهتمام.

واستعرض، مشاركة جامعة بنها في حفل تنمية موارد الاتحاد الرياضي المصري للإعاقة الذهنية السنوي من خلال مبادرة " قادرون باختلاف " في نسخته الثالثة خلال شهر ديسمبر المقبل بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية ، مؤكدا أن هذا الحدث لا يعد مجرد احتفالية بل حدث رسمي يستهدف تسليط الضوء علي قدرات ذوي الهمم والقضايا التي تضمن لهم حياة كريمة.