اليوم السابع
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رئيس الكنيسة الإنجيلية يدعو العالم لمتابعة افتتاح طريق الكباش التاريخى

الخميس، 25 نوفمبر 2021 11:38 ص
رئيس الكنيسة الإنجيلية يدعو العالم لمتابعة افتتاح طريق الكباش التاريخى الدكتور أندرية زكى رئيس الكنيسة الإنجيلية
كتب: محمد الأحمدى

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يشهد العالم اليوم احتفاليةَ إفتتاح طريق الكباش من مدينة الأقصر جنوب مصر، أحد أهم المعالم السياحية وأكبر المتاحف المفتوحة على مستوى العالم، الذى يعكس قيمة حضارتنا المصرية العريقة.

وهنئ القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بافتتاح طريق الكباش العالمي بمحافظة الأقصر أحد أهم المواقع الأثرية في مصر.

ودعا رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر العالم أجمع لمتابعة هذا الحدث التاريخي العظيم، الذي يعكس إرادة وجهد الدولة المصرية، التي جعلت مصر تشرق بحضارتها على العالم من جديد.

 


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