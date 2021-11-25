اليوم السابع
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الخميس، 25 نوفمبر 2021 03:08 م
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"ديلر" أقراص مخدرة بمدينة نصر: "ببيع حبابة المزاج للزبائن فى الكافيهات"

الخميس، 25 نوفمبر 2021 03:08 م
"ديلر" أقراص مخدرة بمدينة نصر: "ببيع حبابة المزاج للزبائن فى الكافيهات" متهم - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أدلى عامل متهم بالاتجار فى الأقراص المخدرة بمنطقة مدينة نصر، باعترافات تفصيلية أمام رجال المباحث، حيث اعترف المتهم بتخصصه فى الاتجار بالأقراص المخدرة. 
 
وأضاف المتهم أنه كان ينوى توزيع وتوصيل الأقراص المخدرة، على عملائه بعد مقابلتهم فى مناطق متفرقة من مدينة نصر، منها الكافيهات. 
 
وتمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على أحد الأشخاص بمدينة نصر بحوزته كمية من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وحرر محضر بالواقعة.
 
وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة لمتابعة الحالة الأمنية، فقد تمكنت وحدة مباحث قسم شرطة مدينة نصر ثالث بمديرية أمن القاهرة، من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر حال تواجده بدائرة القسم وبحوزته كمية من الأقراص المخدرة ومبلغ مالى.
 
وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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