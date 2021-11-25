اليوم السابع
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حياة كريمة تنفذ مشروعات مرافق ومحطات رفع ومعالجة فى 86 قرية بـ6.3 مليار جنيه

الخميس، 25 نوفمبر 2021 02:00 ص
حياة كريمة تنفذ مشروعات مرافق ومحطات رفع ومعالجة فى 86 قرية بـ6.3 مليار جنيه المهندس سعيد فتوح
كتب عبد الحليم سالم

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تواصل مبادرة حياة كريمة تغيير حياة ملايين المواطنين بمختلف المحافظات المصرية، خاصة فى توفير مرافق متنوعة تتم لأول مرة فى مئات القرى والمراكز، من خلال الشركات العامة والخاصة على حد سواء، لإنجاز مشروعات بأكثر من 700 مليار جنيه.

وأشار المهندس سعيد فتوح الرئيس التنفيذى لشركة العبد العامة لـ"اليوم السابع" إن تلك المبادرة الوطنية التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، غيرت بالفعل حياة المواطنين، لافتا إنها مبادرة متعددة فى أركانِها ومتكاملة فى ملامِحِها، حيث تنبُع هذه المبادرة من مسئولية حضارية وبُعد إنسانى قبل أى شىء آخر، فهى أبعدُ من كونها مبادرة تهدفُ إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصرى، لأنها تهدف أيضا إلى التدخل العاجل لتكريم الإنسان المصرى وحفظ كرامته وحقه فى العيش الكريم.
 
واستطاعت مبادرة حياة كريمة الانتهاء من 102 مشروعا بمحافظات الجمهورية المختلفة تخدم  86 قرية و15 مركزا بمختلف محافظات الجمهورية ما بين (21) قرية بمحافظة البحيرة وقريتان بمحافظة الغربية وعدد (3) قرية بمحافظة المنوفية و15 قرية بمحافظة المنيا و26 قرية بمحافظة سوهاج وعدد (8) بمحافظة قنا وعدد (11) قرية بمحافظة أسوان، وذلك بقيمة 6.3 مليار جنيه.
 
 

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