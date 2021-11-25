حملة لتطهير مخرات السيول بقرية بنى حسن الشروق بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص، حملة لتطهير مخرات السيول، استعدادا لأستقبال فصل الشتاء وسقوط الأمطار أو السيول بقرى بنى حسن الشروق والقرى التابعة،تنفيذ لتوجيهات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا، والذى وجه بالاستعداد التام على كافة المستويات للتقلبات الجوية وتحسبا لسقوط الأمطار بالمحافظة.



ومن ناحيته تابع اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص أعمال حملة تطهير كل المخرات والسدود للتأكد من صلاحيتها، ورفع كل الرواسب الرملية التي تراكمت داخل المخرات نتيجة عوامل الرياح، حيث يجرى تطهير مخرات السيول بشكل دوري لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة.



وأكد رئيس المدينة، أنه تم الانتهاء من تطهير مجرى السيل بمنطقة بنى حسن وقرى الشروق للحماية من أية مخاطر كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص حملة مكبرة للنظافة والتجميل وكنس وتمهيد الشوارع الرئيسية والفرعية بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز أسفرت الحملة عن رفع 200 طن تقريبا مخلفات صلبة وقمامة من المقلب الوسيط ونقلها الى الظهير الصحراوى الغربى.





