حملات رقابية على محطات الوقود بمدينة الحسنة فى شمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

نفذ فريق من إدارة التموين بمدينة الحسنة بشمال سيناء، حملات رقابية علي محطات الوقود، للتأكد من بيع المواد البترولية بالأسعار المقررة.

وأعلن مجلس مدينة الحسنة فى بيان، أن الحملة برئاسة عبد الفتاح درويش، مدير إدارة التموين بالحسنة، وخلالها تم التفتيش علي محطات الوقود بالمدينة، لمعايرة المنتج من البنزين والسولار للتأكد من السعة اللترية ومتابعة الأرصدة، والتأكد من التزام محطات الوقود بالبيع بالأسعار المعلن عنها وذلك لحماية المستهلك.

واستكملت إدارة التموين عملها بتفقد الحالة التموينية علي المحلات التجارية والأسواق بنطاق المركز والمدينة، لتأكد من جودة المنتجات المعروضة للمواطنين، بالإضافة إلي النظافة والالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة.

وتم تحرير (8) محاضر تموينية بمنطقة بغداد للتجار المخالفين للقرارات واللوائح التموينية، والتنبيه علي أصحاب المحلات التجارية والمطاعم بالالتزام بالإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وارتداء الكمامات الواقية، والالتزام بقوانين ولوائح وزارة التموين والتجارة بالإعلان عن أسعار السلع الغذائية المعروضة للبيع وكذلك تنظيف المكان المخصص لبيع جميع السلع الغذائية والمشروبات.