حبس عاطل 4 أيام لحيازته 300 طربة حشيش بقصد ترويجها بالمنتزة فى الإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

قررت نيابة المنتزة ثالث بالاسكندرية، حبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بحيازة 300 طربة حشيش بقصد الإتجار بالمخدرات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات وإرسالها إلى المعمل الكيماوى للفحص.

تلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، يفيد بورود معلومات سرية بقيام عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة المنتزة ثالث، تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذ من دائرة قسم شرطة القسم، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وبالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطنى والأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية، وعمل كمين عقب تقنين الإجراءات، وألقى القبض عليه بدائرة القسم حال إستقلاله سيارة، وبتفتيشه عثر بحوزته علي 300 طربة لمخدر الحشيش وزنت 30 كيلو جرام ومبلغ مالى- هاتف محمول.

بمواجهته بالمضبوطات أيد ماجاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 3,000,000 مليون جنيه تقريباً، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، تحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.