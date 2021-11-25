اليوم السابع
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حبس تشكيل عصابى ضبط بحوزته نصف كيلو حشيش فى كمين بالتبين

الخميس، 25 نوفمبر 2021 09:18 م
حبس تشكيل عصابى ضبط بحوزته نصف كيلو حشيش فى كمين بالتبين صورة أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة التبين، بحبس تشكيل عصابى 4 أيام على ذمة التحقيق فى حيازته 5 طرب حشيش، وكانت قوة أمنية من إدارة مباحث تأمين الطرق والمنافذ، تمكنت في القبض علي تاجرين مخدرات قبل ترويج 5 طرب حشيش حال مرورهما بكمين التبين بمحافظة القاهرة، حيث تم القبض علي كل من "محمد.ف"، 30 سنة عاطل ومقيم بمنطقة دار السلام، و"محمد"، 35 سنة وعاطل ومقيم بذات العنوان، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة.
 
وعقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة ألقي القبض علي المتهمين حال مرورهما بكمين التبين مستقلان سيارة ملاكي ماركة دايو لانوس، وبتفتيشهما عثر بحوزتهما علي 5 طرب حشيش وزنت نصف كيلو، ومبلغ مالي وهاتفين.
 
وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها بمنطقة دار السلام محل سكنهما، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وبعرض المتهمان علي النيابة العامة أمرت بحبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

 


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