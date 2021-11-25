اليوم السابع
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جهاز "أسيوط الجديدة" يُزيل التعديات على مساحة 32فدانا بمنطقة جنوب غرب المدينة

الخميس، 25 نوفمبر 2021 10:56 ص
جهاز "أسيوط الجديدة" يُزيل التعديات على مساحة 32فدانا بمنطقة جنوب غرب المدينة طريق سريع - أسيوط الجديدة
كتب أحمد حسن

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قالت المهندسة جيهان عمار، رئيس جهاز تنمية مدينة أسيوط الجديدة، بأنه تم شن حملة مكبرة لإزالة التعديات بمعاونة شرطة التعمير وقوات الأمن ومركز شرطة الفتح وإدارات الأمن والتنمية والحركة بالجهاز، مشيرة إلى أن الحملة أسفرت عن إزالة التعديات الواقعة على مساحة 32 فدانا داخل كردون مدينة أسيوط الجديدة،  بمنطقة جنوب غرب المدينة، وشملت الإزالة أعمال الزراعات والأشجار والمباني وآبار المياه، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
وكلفت المهندسة جيهان عمار، الإدارات المختصة بضرورة المتابعة المستمرة والمرور الدوري لإزالة أي تعديات على أراضي المدينة، حفاظاً على أملاك الدولة والمظهر الحضاري للمدينة، لافتةً إلى أن ذلك يأتي في إطار توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالتعامل بكل حسم مع حالات التعديات على أراضي الدولة ومخالفات البناء العشوائي.
 
 

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