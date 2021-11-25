جامعة مدينة السادات تنظم قافلة طبية بقرية "شطانوف" فى المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

نظمت الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة مدينة السادات، الأربعاء، قافلة طبية مجانية بقرية شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، ضمت القافلة عدة تخصصات وهى "الباطنة 75 حالة – الأطفال 95 حالة – العظام 85 حالة – جلدية 65 حالة والتحاليل 30 حالة"، وذلك خدمة طبية شاملة لأهالي القرية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".



تأتى هذه المبادرة تحت رعاية الدكتور خالد جعفر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف حمدى الشامى مدير عام خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع الإدارة الطبية ومعهد الهندسة الوراثية بالجامعة، وشملت القافلة الكشف وتوزيع العلاج مجانا بنفس يوم القافلة، حيث بلغ عدد الحالات 350 حالة.



وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن القافلة توفر منظومة مجانية متكاملة لعلاج المرضى بدءا من الكشف الطبي، مرورا بالتحاليل والأشعة اللازمة وصرف العلاج المناسب للأهالي.



وأشار إلى مواصلة الجامعة تنظيم القوافل الطبية لخدمة القرى الأكثر احتياجا بمراكز محافظة المنوفية، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم الخدمات الطبية المتميزة بفريق طبى متميز والكشف والعلاج بالمجان، والتى تستهدف حماية صحة المصريين لتساهم فى استراتيجية بناء الإنسان المصرى.