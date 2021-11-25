اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 نوفمبر 2021 12:25 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة مدينة السادات تنظم قافلة طبية بقرية "شطانوف" فى المنوفية

الخميس، 25 نوفمبر 2021 12:00 ص
جامعة مدينة السادات تنظم قافلة طبية بقرية "شطانوف" فى المنوفية قافلة طبية - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نظمت الإدارة العامة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة مدينة السادات، الأربعاء، قافلة طبية مجانية بقرية شطانوف التابعة لمركز أشمون بمحافظة المنوفية، ضمت القافلة عدة تخصصات وهى "الباطنة 75 حالة – الأطفال 95 حالة – العظام 85 حالة – جلدية 65 حالة والتحاليل 30 حالة"، وذلك خدمة طبية شاملة لأهالي القرية ضمن مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة".

تأتى هذه المبادرة تحت رعاية الدكتور خالد جعفر نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإشراف حمدى الشامى مدير عام خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالتعاون مع الإدارة الطبية ومعهد الهندسة الوراثية بالجامعة، وشملت القافلة الكشف وتوزيع العلاج مجانا بنفس يوم القافلة، حيث بلغ عدد الحالات 350 حالة.

وأوضح نائب رئيس الجامعة، أن القافلة توفر منظومة مجانية متكاملة لعلاج المرضى بدءا من الكشف الطبي، مرورا بالتحاليل والأشعة اللازمة وصرف العلاج المناسب للأهالي.

وأشار إلى مواصلة الجامعة تنظيم القوافل الطبية لخدمة القرى الأكثر احتياجا بمراكز محافظة المنوفية، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم الخدمات الطبية المتميزة بفريق طبى متميز والكشف والعلاج بالمجان، والتى تستهدف حماية صحة المصريين لتساهم فى استراتيجية بناء الإنسان المصرى.


جامعة السادات

قافلة طبية

محافظة المنوفية

قربة شطانوف

اخبار

اخبار المحافظات

حياه كريمه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة