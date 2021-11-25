جامعة المنصورة تعتمد الكشوف النهائية لانتخابات اتحاد الطلاب وانطلاقها الأحد القادم

الدقهلية - مرام محمد

أعلن الدكتور عادل التابعى، عميد كلية الطب البيطرى ورئيس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات اتحاد الطلّاب بجامعة المنصورة لعام 2021 م - 2022م ،الكشوف النهائية لانتخابات اتحاد الطلاب، وسيتم انطلاق ماراثون انتخابات اتحاد الطلاب بمختلف الكليات بالجامعة، حيث سيدلى الطلاب بأصواتهم يوم الأحد القادم 28 نوفمبر لاختيار أعضاء اتحاد الطلاب الممثلين للجان السبعة العلمية، الثقافية، الاجتماعية، العلمية، الفنية، الرياضية، الأسر، الجوالة من التاسعة صباحا حتى الثانية ظهرا .



وتقدم 1117 طالب وطالبة وتم تقديم 578 طعن تم قبول 130 طعن وبذلك يخوض الانتخابات بعد مرحلة الطعون 987 طالب وطالبة.



وأوضح أن الجدول الزمني لباقى عملية الانتخابات يتضمن:



الخميس 25 نوفمبر الدعاية الانتخابية من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا



الأحد 28 نوفمبر : انتخابات المرحلة الأولى من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا



الاثنين 29 نوفمبر: انتخابات الإعادة من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 ظهرا



الثلاثاء 30 نوفمبر انتخابات أمناء اللجان ومساعديهم



الأربعاء 1 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الكليات



الخميس 2 ديسمبر انتخابات رئيس الاتحاد ونائبه على مستوى الجامعة



وأشار عميد كلية الطب البيطرى، إلى أن اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات تضم كلا من، الدكتور تامر صالح أستاذ بكلية الحقوق ، ومحمد عبد اللطيف الأمين المساعد للتعليم والطلاب، و الدكتور محمد صبري سرايا منسق الأنشطة الطلابية بالجامعة، و ابراهيم فهمى مدير عام رعاية الطلاب واثنين من الطلاب