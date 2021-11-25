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جابر الخواطر.. قبلة من الرئيس السيسى على رأس أحد المتضررين من السيول فى أسوان

الخميس، 25 نوفمبر 2021 04:24 م
جابر الخواطر.. قبلة من الرئيس السيسى على رأس أحد المتضررين من السيول فى أسوان الرئيس عبد الفتاح السيسى يقبل رأس سيدة مسنة من أسوان
كتب - محمد عطية

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمجموعة من أهالي قرية غرب أسوان في ساحة أحد المنازل، اليوم الخميس، وخلال جولته التفقدية لقرى محافظة أسوان المتضررة من أزمة السيول التى شهدتها المحافظة مؤخراً نتيجة موجة الطقس السيئ.
 
وبعد حديث الرئيس السيسي مع أهالي قرية غرب أسوان، والاستماع إليهم، بعد حصر الأضرار من قبل مؤسسة "حياة كريمة"، قام الرئيس السيسي بتقبيل رأس رجل وسيدة من كبار السن المتضررين من السيول.
 
وخلال لقاءاته، داعب الرئيس عبد الفتاح السيسي طفلة خلال زيارته صباح اليوم الخميس، المناطق المتضررة من السيول فى محافظة أسوان، وجلست الطفلة بجوار الرئيس السيسي، خلال استماعه للأهالي.
 
وقامت مؤسسة حياة كريمة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس بالتعامل الفورى مع الأزمة، بتنظيم عدد من القوافل الغذائية والطبية، كما تم البدء على الفور في ترميم المنازل المتضررة بعد حصرها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، كما تم التجهيز الكامل لعدد 500 منزل لنقل أهالى القرى المتضررين إليها.
 
وفي نهاية جولته بالقرية، وجه الرئيس السيسي بضم قرية غرب أسوان وجميع قرى مركز أسوان ضمن قرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري والإسراع من وتيرة العمل المتكامل بها.
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