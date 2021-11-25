تيسيرات غير مسبوقة بقانون التأمين الاجتماعى لفئة العمالة غير المنتظمة

كتب عبد الحليم سالم

التامينات " الحد الأدني للإشتراك التاميني 1200 جنيه "

إتاحة تسجيل إستماره "1،2،6 " عبر موقع الهيئة

أكد اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي علي أن الحد الأدني لأجر الإشتراك بمنظومة التأمين الإجتماعي يبلغ 1200جنيه خلال العام الحالي مع زيادة هذا الحد بقيمة 15% سنوياً ليصل إلي 2300 جنيه في عام 2025 وينعكس ذلك بالايجاب علي قيم المعاشات المستحقة للمشتركين بالنظام.

وجاء ذلك خلال لقائه بأعضاء غرفة التجارة الأمريكية وبحضورعماد نصر رئيس لجنة الموارد البشرية بالغرفة وممثلي الشركات الأمريكية ومتعددي الجنسيات العاملة في مصر وخلال اللقاء قدم عوض شرحاً مبسطا بالرؤية المستقبلية التي تستهدفها الهيئة خلال الفترة القادمه واستمع إلي بعض العقبات التي تواجه الشركات في أعمالهم والتي تتعلق بعمل الهيئة وأكد علي متابعتة المستمرة لأي عقبة قد تواجههم.

وخلال اللقاء أكد عوض أن الهيئة لا تألوا جهداً في تطوير منظومة العمل الحالية وأنه جاري المضي قدماً في عملية التحول الرقمي التي ستتاح اعتباراً من 1/7/2023 بما ييسر كافة الإجراءات لكافة المتعاملين مع منظومة التأمينات الاجتماعية وبما يسهم في تقديم كافة الخدمات التامينية بكل سهولة ويسر.

وأوضح رئيس الهيئة أن الدولة قد وضعت نصب أعينها جميع المشكلات التي تواجه منظومة التأمين الاجتماعي ليس من اليوم بل من عام 2014 وتم وضع العديد من الحلول لجميع المشكلات التي تواجه جميع المتعاملين مع المنظومة التامينية سواء أكان صاحب عمل او مؤمن عليه وأصحاب المعاشات والمستفيدين حيث تم تخفيض نسب الاشتراك بقانون 148 من نسبة 40% الي 28.75% دون اي تأثير علي قيم المعاشات لاي عامل بل إتجهت الدولة لإنشاء صندوق خاص بإستثمارات أموال التأمينات مرتكز علي أساليب علمية وصولا الي افضل العوائد الممكنه و التي تنعكس بالايجاب علي قيم المعاشات .

وأضاف عوض، أنّ الجديد في القانون هو أن يقوم العامل غير المنتظم بدفع حصته فقط، على أن تتحمل الدولة حصة صاحب العمل، معطيًا مثالًا على ذلك: "لو اللي بيتم التأمين عليه يدفع 9% أشتراك تأميني، وأجره الحد الأدني للأجر الأشتراك1200جنيه شهرياً هيدفع 108 جنيه، وتساهم الخزانة العامة للدولة بمبلغ 144 جنيه، بما يعادل حصة صاحب العمل، وفي مقابل ذلك سيتم تأمينه ضد مخاطر الشيخوخة والعجز والوفاة، ويستحق معاشًا عند توافر شرط من شروط أستحقاق المعاش بحد أدنى 900 جنيه، وهذا الحد الأدنى ليس ثابتًا بل يزيد بصورة سنوية .

وفي سياق متصل أشار رئيس الهيئة إلي أنه تيسيراً علي جميع أصحاب الأعمال تم إطلاق خدمة تسجيل تسجيل إستماره "1 ،2 ،6 " عبر موقع الهيئة، كذلك تم إتاحة 15 خدمة إستعلام عبر بوابة مصر الرقمية منها الاستعلام عن الرقم التأميني،الإستعلام عن آخر مدة تأمينية، الإستعلام عن مدد الإشتراك في التأمين الإجتماعي، الإستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الإجتماعي، الإستعلام عن الإستقطاعات الخاصة بالمؤمن عليه، الإستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش، الإستعلام عن المعاش المنصرف للقائم بالصرف، الإستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد، الإستعلام عن الإستقطاعات للقائمين بالصرف، الإستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج، الإستعلام عن سداد العاملين بالخارج، الإستعلام عن بيانات " مركبه أو أكثر" للمالك، الإستعلام عن رصيد حساب " مركبه أو أكثر " للمالك، الإستعلام عن بيانات رخصة مركبه، الإستعلام عن رصيد حساب سيارة.