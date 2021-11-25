توقيع كتاب "إمام المصريين"للكاتبة مريم توفيق بمركز الأزهر للمؤتمرات السبت

كتب لؤى على

يستضيف مركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر السبت القادم، حفل توقيع كتاب "إمام المصريين" للكاتبة والشاعرة مريم توفيق ؛ وذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد الأمير نائب رئيس جامعة الأزهر، منسق بيت العائلة المصرية، والدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية.

يلقى الكتاب الضوء على شخصية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر؛ كما تعرضت الكاتبة في هذا الإصدار لجوانب من شخصية الإمام الأكبر، مؤكدة أن هذا الكتاب يأتي في توقيت مليء بالتحديات، فكم تحمّل الإمام الأكبر من آلام نفسية ، وكم بذل من جهود في سبيل أن يعبر الوطن تلك التحديات، فبحكمته استطاع أن يغلق الطريق أمام كثير من دعاة الفتن.

كما يستعرض الكتاب شخصية الإمام الأكبر؛ والتي تعكس شخصية العالم المستنير، الذي يجسّد حقيقة العلاقة بين قيادات الأديان وبين أتباعهم، كما أن الكتاب يبرز روح المواطنة، ويوضح مواقف الإمام الأكبر في أغلب القضايا المهمة التي يمر بها العالم أجمع.