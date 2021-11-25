تنفيذ مشروعات رصف جديدة بايتاى البارود بالبحيرة بتكلفة 25 مليون جنيه .. صور

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة ، تكثيف الجهود لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية الجديدة بكافة أنحاء المحافظة، خاصة مشروعات مياه الشرب والرصف والكهرباء ، مؤكداً أن الدولة تواصل جهودها فى قطاع الطرق، بإنشاء شبكات الطرق إلى جانب رصف وتطوير الطرق بالمدن والمراكز لتسهيل الحركة المرورية، والتيسير على مواطني تلك القرى .

وأشار محافظ البحيرة، أنه جاري العمل على إنهاء كافة أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها وذلك ضمن الخطة الإستثمارية للمحافظة ، لتحقيق السيولة المرورية وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمه للمواطنين، لافتا إلى أنه جاري تنفيذ رصف 6 شوارع وطريقين بمركز ايتاى البارود بتكلفة إجمالية 25 مليون جنيه



وأوضح محافظ البحيرة إن ما شهدته مصر خلال السبع سنوات الماضية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق ، مشيراً أن البحيرة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي

وانه تم خلال الثلاث سنوات الماضية فقط تنفيذ أكثر من 3528 مشروع على أرض المحافظة، منها ما تم الإنتهاء منه والجاري تنفيذه في كافة المجالات والقطاعات بإجمالي تكاليف إستثمارية تتجاوز 72 مليار جنية .



وأشار المحافظ إلى أن الطرق التى تم تطويرها هى :

- رصف شارع المدرسة المشتركة بطول 400 متر وعرض ٨متر بتكلفة مليون جنيه

- رصف شارع جمال عبد الناصر بطول 800 متر وعرض 20 متر بتكلفة 4.7 مليون جنيه

- رصف شارع الزمرانى – عباد الرحمن بطول 900 متر وعرض 7.5متر بتكلفة 2.2 مليون جنيه

- رصف شارع مركز الشرطة – السجل المدنى – المحكمة بطول 600متر وعرض 7 متر بتكلفة 1.6 مليون جنيه

- رصف شارع ميدان الجامعة بطول 260 متر وعرض 15 متر بتكلفة 1.3 مليون جنيه

- رصف شارع التفتيش الزراعى بطول 400 متر وعرض 10 متر بتكلفة 3.2 مليون جنيه

- رصف طريق جزيرة نكلا العنب – كفر عوانه بطول 3.2 كم بتكلفة 6.2 مليون جنيه

- رصف طريق ايتاى البارود – أمليط بطول 3.75 كم بتكلفة 4.8 مليون جنيه.



تنفيذ مشروعات رصف جديدة بايتاى البارود بالبحيرة بتكلفة 25 مليون جنيه



تنفيذ مشروعات رصف جديدة بايتاى البارود بالبحيرة



جانب من الأعمال



مشروعات رصف جديدة بايتاى البارود







