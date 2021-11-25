تفاصيل سقوط تاجر مخدرات قبل ترويج كمية من الحشيش بمنطقة الهرم

كتب بهجت أبو ضيف

تمكن رجال المباحث بقسم شرطة الهرم من القبض على عاطل بحوزته كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها بين عملائه، واعترف المتهم بتحويل منزله لمخزن للمواد المخدرة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.

تم ضبط المتهم بعد أن رصدت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الهرم، تورط عاطل بالاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها بين عملائه.

بإعداد عدة أكمنة للمتهم بعد رصد تحركاته، والأماكن التي يتردد عليها، تم القبض عليه، وبحوزته عدد من قطع مخدر الحشيش، وهاتف محمول، ومبلغ مالي.

بمواجهة المتهم اعترف بالاتجار بالمواد المخدرة، وأرشد عن مصدر حصوله عليها، وتخزينها بمسكنه،وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

وتنص المادة 33 من قانون العقوبات أن كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة يعاقب بدأ من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

كما ينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.