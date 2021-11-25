تعيين محمود سليمان مديرا لعيادات مستشفيات قنا الجامعية الخارجية

قنا : صابر سعيد

أصدر الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، قرارا بتعيين الدكتور محمود سليمان المدرس بكلية الطب بقنا مديرا للعيادات الخارجية بمستشفيات قنا الجامعية، بحسب الدكتور حجاجى منصور، المدير التنفيذى للمستشفيات الجامعية.

وأوضح بيان الجامعة، أن الدكتور محمود سليمان والذى يشغل وظيفة مدرس بقسم التوليد وأمراض النساء بكلية الطب بقنا حاصل على الدكتوراه من جامعة بريتش كولومبيا بدولة كندا والمشرف على وحدة الإخصاب المساعد وأطفال الأنابيب بمستشفيات قنا الجامعية.

وفي سياق آخر نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة جنوب الوادي،قافلة متعددة التخصصات إلى قرية الهيشة بمركز نجع حمادي، ضمن مبادرة حياة كريمة، حيث تم توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج مجانا لعدد 634 حالة مرضية.