تعليم البحر الأحمر تنظم رحلة بحرية للطلاب المتفوقين والأيتام

البحر الأحمر- عماد عرفة

نظمت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، بالتنسيق مع احدى الشركات السياحية المديرية لجزيرة الأورانج باي بالغردقة، رحلة ترفيهية للطلاب المتفوقين والايتام ظالمين قادرين من جميع مدارس البحر الأحمر .

وأبحرت اللنشات التي تقل الطلاب من الميناء السياحي بالغردقة حيث بحضور اللواء عاطف وجدى، سكرتير عام مساعد محافظة البحر الأحمر، وكمال سليمان رئيس مجلس أمناء المحافظة، محمد إبراهيم مدير إدارة الغردقة التعليمية.

ومن جانبها قالت سارة زكريا، منظمة الرحلة، أن الرحلة تضم قرابة 120 طالب من الطلاب الغير قادرين والمتفوقين وكذلك ذوي الاحتياجات الخاصة والايتام، من جميع مدارس البحر الأحمر، وأن الهدف من الرحلة معرفة معالم الغردقة للطلاب وأم شاطئ اورانج باي علي جزيرة الجفتون من معالم المدينة.

وأضافت أن الفكرة ايضا نطالب بتعميمها علي جميع الاماكن الترفيهيه في المحافظة في اطار ان كل طالب ومواطن من حقه زيارة معالم والاماكن الترفيهية بالمحافظة، حيث تقوم ادارة تلك المناطق بالتنسيق مع التربية والتعليم لمعرفة معالم بلدهم .



السكرتير العام المساعد خلال خروج الطلاب في الرحلة



السكرتير العام المساعد مع الطلاب



السكرتير العام المساعد مع الطلاب _1



رحلة ترفيهيه لطلاب لاحدى الجزر البحرية



رحلة ترفيهيه للطلاب المتفوقين بالغردقة



رحلة طلاب المدارس بالغردقة لجزيرة اورانج



طلاب المدارس فس رحلة ترفيهية لجزيرة اورانج