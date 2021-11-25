"تعليمية قوص" بقنا تنظم ورشة عمل للروبوت التعليمى بمشاركة 150 طالب وطالبة ثانوى

صابر سعيد

نظم قسم الموهوبين ودعم الابتكار بإدارة قوص التعليمية جنوب قنا، اليوم الخميس، ورشة عمل بعنوان الروبوت في العالم الحقيقي، بمدرسة الحراجية الثانوية، حاضر فيها الباحث عبدالمهيمن حباشي، مسؤول دعم الابتكار بالإدارة، حيث استهدفت الورشة 150 طالب وطالبة بالمرحلة الثانوية، بحسب الدكتور محمد خلف، مدير عام إدارة قوص التعليمية.

وأشار مدير تعليم قوص، إلى أن إدارة قوص التعليمية بصدد إطلاق نادى للروبوت التعليمي سيتبع قسم الموهوبين، سيكون اختصاصه هو تأهيل الطلاب للمشاركة بمسابقات الروبوت العالمية WRO و FLL و FTC والتي تقام بمكتب الإسكندرية والتجمع الخامس، التي ستتقدم لها الإدارة العام الدراسي المقبل، لمواكبة التطور التكنولوجي الذي تنتهجه وزارة التربية والتعليم من خلال خطة التطوير.

ويذكر أن علم الروبوت هو فرع متداخل من العلوم والهندسة يشمل تصميم وتطبيقات استخدام الروبوتات، ويتم استخدام الروبوتات في الكثير من عمليات التصنيع اليوم. يمكن أن يؤدي تعليم أساسيات الروبوتات للأطفال والمراهقين إلى اهتمامهم بالتكنولوجيا ليصبحوا قادة في المستقبل في هذا المجال.