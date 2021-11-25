اليوم السابع
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تعزيزات أمنية لتأمين مباراة الزمالك وسيراميكا

الخميس، 25 نوفمبر 2021 08:30 ص
تعزيزات أمنية لتأمين مباراة الزمالك وسيراميكا فريق الزمالك - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي - سليم على

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أنهت الأطقم الأمنية للمجموعة الأفريقية استعدادها لتأمين مباراة الزمالك مع سيراميكا، حيث يخوض الفريق الأبيض مباراة غاية في القوة والندية اليوم الخميس، عندما يلتقى سيراميكا فى مواجهة صعبة لأصحاب الرداء الأبيض بالجولة السادسة لمسابقة الدورى الممتاز.

وتؤمن الأطقم الأمنية للمجموعة الافريقية لاعبي الفريقين وغرف المؤتمرات والملابس وطاقم التحكيم وممرات اللاعبين، بالإضافة لتأمين الجماهير في المدرجات، وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة أحداث المباراة وخلق أجواء آمنة للجميع.

ويبحث لاعبو الزمالك العودة للإنتصارات من جديد والتي غابت عنهم في اللقاء الأخير أمام البنك الأهلى، بعد خروج اللقاء بالتعادل الإيجابى بهدف لمثله ، تقدم محمد هلال للبنك الأهلى وتعادل أحمد سيد زيزو من ضربة جزاء للفريق الأبيض .

ويحتل الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى برصيد 10 بفارق 5 نقاط كاملة عن الأهلى المتصدر والذى لم يخسر أي نقطة منذ انطلاق المسابقة حتى الآن.


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