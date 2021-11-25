تعرف على مشروعات حياة كريمة فى أبو قرقاص بالمنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

يشهد مركز أبوقرقاص طفرة كبيرة فى القرى، عقب إطلاق مبادرة حياة كريمة لتطوير الريف المصرى، والتى تشمل 5 مراكز بمحافظة المنيا وتضم 192 قرية، بالإضافة إلى 757 قرية تابعة بتكلفة تقدر بحوالى 23 مليار جنيه.



ومن بين مراكز المحافظة مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا ومن بينها قرية نزلة أسمنت التى تشهد عددا من المشروعات الجارى تنفيذها فى القطاعات الخدمية المختلفة، ومنها أعمال إنشاء مجمع خدمات المواطنين بالقرى والتى تضم مكاتب "سجل مدني – شهر عقاري – بريد – تموين"، ووحدة محلية ووحدة تضامن اجتماعي ومجمعا زراعيا.



كما تشهد قرية أتليدم عددا من المشروعات أيضا، ومنها محطة معالجة المياه، والمجمع الخدمى بقرية أبيوها، وأكد اللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، أن مبادرة حياة كريمة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجاً فى الريف والمناطق العشوائية فى الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها توفير “حياة كريمة” للمواطنين وتحسين ظروف معيشتهم ورفع مستوى جودة الحياة لأهالينا فى تلك القرى.