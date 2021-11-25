تعرف على كيفية تطبيق الإجراءات الاحترازية بحضانات الأطفال لتجنب عدوى كورونا

كتب مدحت وهبة

تكثف وزارة التضامن الاجتماعى، حملات المتابعة على حضانات الأطفال للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من أجل الاطمئنان على صحة وسلامة الأطفال.

تشمل الإجراءات الاحترازية الالتزام بتوفير كاشغف حراري عن بُعد وقياس درجة حرارة العاملين والأطفال بالحضانة يومياً، والالتزام بقواعد التباعد الاجتماعى بتقليل نسبة الإشغال، وعدم شراء أغذية من الخارج، وعدم دخول أى فرد تظهر عليه أعراض الإصابة بڤيروس كورونا، ووجود شخص مؤهل ومُدرَّب على أساليب مكافحة العدوى، هذا مع استمرار التوعية لأسر الأطفال على سبل الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المُستجد.

كانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد أكدت أن الوزارة يخضع لها أكثر من 26 ألف حضانة طفولة مبكرة على مستوى الجمهورية تستهدف الأطفال دون سن حتي 4 سنوات، ويشمل ذلك 13,086 حضانة مُرَّخصة بنسبة 62% من إجمالي عدد الحضانات و12,914 حضانة غير مُرَّخصة بنسبة 38% من الإجمالي العام.

ويقوم البرنامج القومي لتنمية الطفولة المبكرة على أربعة مكونات أساسية تشمل تطوير البيئة الفزيقية للحضانات، وإصدار ومتابعة تطبيق وثيقة معايير ضمان جودة الحضانات، ووضع منهج نموذجي للحضانات، بالإضافة إلى مكون بناء قدرات مقدمي الخدمة وكوادر وزارة التضامن الاجتماعي

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه بتوفيق أوضاع الحضانات غير المرخصة في خلال 3 سنوات تنتهي في مطلع عام 2023، كما وجه سيادته بالتوسع في بناء الحضانات وتطوير القائم منها على مستوى الجمهورية تأكيداً لأهمية هذه المرحلة الحرجة في بناء الطفل بدنياً ونفسياً ووجدانياً، وتأثيرها على تكوينهم الصحي والتغذوي والإدراكي مدى حياتهم، وتؤثر تباعاً على مؤشرات حياتهم الاجتماعية والاقتصادية في سنوات لاحقة.

كما تم الانتهاء من تصميم وإعداد واعتماد الأدلة التدريبية من مركز تطوير التعليم الجامعي بكلية التربية جامعة عين الشمس بما يشمل حقيبة الإدارة التنفيذية للحضانات و الحقيبة التربوية لميسرات الحضانات، كما تم إصدار واعتماد وثيقة معايير ضمان جودة دور الحضانة في مصر من سن يوم حتى سن أربع سنوات، فضلًا عن شراكات مع المنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى لتطوير الحضانات.