تعرف على قائمة المحظورات فى الدعاية الانتخابية للاتحادات الطلابية

كتب محمد صبحى

تنطلق اليوم الخميس الدعاية الانتخابية لانتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات وذلك وفقا للجدول الزمنى المنظم لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى 2020 / 2021.

وفيما يلى ينشر اليوم السابع قائمة المحظورات التى قد تؤدى إلى شطب المرشح واستبعاده حال ارتكابها خلال فترة الدعاية الانتخابية.

1 - الدعاية السياسية

2 - الدعاية الدينية والطائفية

3- الشعارات الحزبية

4 - الخروج على القواعد العامة والأعراف الجامعية

5 - اتلاف الجدران بالجامعة

6 - اتلاف الأشجار

7 - كتابة الدعاية الانتخابية على جدران الجامعة أو داخل قاعات الدراسة والمحاضرات

8 - استخدام الملصقات قد يؤدى إلى تشويه الجامعات وبالتالى يستبعد المرشح