اليوم السابع
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تعرف على قائمة المحظورات فى الدعاية الانتخابية للاتحادات الطلابية

الخميس، 25 نوفمبر 2021 05:00 ص
تعرف على قائمة المحظورات فى الدعاية الانتخابية للاتحادات الطلابية انتخابات الاتحادات الطلابية - أرشيفية
كتب محمد صبحى

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تنطلق اليوم الخميس الدعاية الانتخابية لانتخابات الاتحادات الطلابية على مستوى الجامعات وذلك وفقا للجدول الزمنى المنظم لانتخابات الاتحادات الطلابية للعام الجامعى 2020 / 2021.
 
وفيما يلى ينشر اليوم السابع قائمة المحظورات التى قد تؤدى إلى شطب المرشح واستبعاده حال ارتكابها خلال فترة الدعاية الانتخابية.
 
 
1 - الدعاية السياسية
2 - الدعاية  الدينية والطائفية
3-  الشعارات الحزبية 
4 - الخروج على القواعد العامة والأعراف الجامعية
5 - اتلاف الجدران بالجامعة
6 - اتلاف الأشجار 
7 - كتابة الدعاية الانتخابية على جدران الجامعة أو داخل قاعات الدراسة والمحاضرات 
8 - استخدام الملصقات قد يؤدى إلى تشويه الجامعات وبالتالى يستبعد المرشح 
 
 

التعليم العالى

الاتحادات الطلابية

الانتخابات الطلابية

اتحاد الطلاب

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