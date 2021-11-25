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تعرف على استعدادات "الكهرباء" لحفل افتتاح طريق الكباش × 8 معلومات

الخميس، 25 نوفمبر 2021 08:00 ص
تعرف على استعدادات "الكهرباء" لحفل افتتاح طريق الكباش × 8 معلومات طريق الكباش بالأقصر
كتبت رحمة رمضان

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يرصد اليوم السابع لقراءه كل ما يريد معرفته عن الإستعدادات التى إتخذتها شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء لتأمين وضمان جودة وكفاءة التغذية الكهربائية خلال افتتاح طريق الكباش المقرر أن يقام اليوم الخميس، وفيما يلي أهم الاستعدادات: 
 
1-  التواصل والتنسيق مع الشركة المسؤؤلة عن تنظيم وتجهيز جميع مراحل الحدث العالمي الخاص بافتتاح طريق الكباش بعد تطويره وتم تحديد مواقع التصوير والقدرات المطلوبة (ماكينات الطوارئ) في وجود مندوب المحافظة ومندوب وزارة الآثار.
2-  رفع حالة الطوارئ القصوى بقطاعات الشركة (أسوان ـ الأقصر ـ قنا ـ سوهاج) وبخاصة قطاع كهرباء الأقصر حيث تم المرور على الشبكة بالكامل ومراجعتها وتم التأكد من كفاءتها واستقراراها وتم عمل صيانة طارئة لها.
3- اتخاذ التدابير اللازمة لتأمين التغذية الكهربائية وتجهيز وصيانة مولدات الديزل حيث تم الدفع بعدد 35 مولد ديزل وتم التأكد من جاهزية التغذيات البديلة.
4- المرور الميداني للاطمئنان على استقرار التغذية والتغذية البديلة ووحدات الطوارئ المطلوب توفيرها ومتابعة سير العمل بالموقع.
5-  الدفع بعدد (21) وحدات طوارئ بقدرات مختلفة تابعة لشركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء.
6-  طلب الاستعانة بعدد (25) وحدة طوارئ بقدرات مختلفة من الشركات الشقيقة لتدعيم التغذية.
7- تشكيل فرق طوارئ بخلاف فرق الصيانة بكل هندسة مجهزة بجميع المعدات اللازمة للتدخل السريع أثناء الحالات الطارئة.
8- إنشاء غرفة عمليات بالمركز الرئيسي وتم إنشاء غرف عمليات فرعية بقطاع كهرباء الأقصر لمتابعة أي أعطال أو انقطاعات تحدث بالشبكة.
 

الكهرباء

الاقصر

طريق الكباش

وزير الكهرباء

طريق الكباش بالأقصر

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