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تعرف على إجراءات مديرية الصحة بالأقصر الوقائية خلال حفل طريق الكباش.. صور

الخميس، 25 نوفمبر 2021 04:53 م
تعرف على إجراءات مديرية الصحة بالأقصر الوقائية خلال حفل طريق الكباش.. صور عمل الاختبار السريع للمشاركين
الأقصر - أحمد مرعى

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أشرفت مديرية الشئون الصحية بالأقصر على التأمين الطبى وتطبيق الإجراءات الوقائية من خلال فرق الطب الوقائي، تزامنا مع انطلاق الاحتفال العالمى لافتتاح طريق الكباش، أو ما يُسمى بـ"طريق المواكب الكبرى"، والرابط بين معبدى الأقصر والكرنك، فى مدينة طيبة، عاصمة مصر القديمة.

 

وشملت إجراءات صحة الأقصر قبل حفل طريق الكباش، ما يلي:-

1 - متابعة قياس درجات الحرارة لجميع الحضور الكرام مع استبعاد من تظهر عليه أى أعراض.

2 - تأمين التباعد الجسدى ومنع التزاحم.

3 - التأكيد على ارتداء الكمامات لجميع المشاركين.

4 - متابعة توافر المستلزمات الوقائية الشخصية والتأكيد على عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الآخرين.

5 - عمل الاختبار السريع للمشاركين ومن تظهر إيجابيته للتحليل يتم استبعاده.

6 - تم عمل مسحات pcr للعدد المحدد من قبل القائمين على الحدث ومن تظهر إيجابيته للمسحة يتم استبعاده.

7 - تطهير أماكن جميع المسارات التى سيمر منها  كافة الضيوف.

 

وتم العمل من قبل رجال مديرية الشئون الصحية، تحت الإشراف العام للدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة والسكان، والدكتور طاهر وكيل وزارة الصحة بمديرية الشئون الصحية بالأقصر.

 

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