اليوم السابع
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تحرير 34 محضر متنوع فى حملة تموينية بالمنيا

الخميس، 25 نوفمبر 2021 12:53 م
تحرير 34 محضر متنوع فى حملة تموينية بالمنيا الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين
المنيا -حسن عبد الغفار

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شنت مديرية التموين بالمنيا ، حملة مكبرة على المخابز البلدية والأسواق تنفيذا لتعليمات اللواء اسامة القاضى محافظ المنيا ، بتكثيف الحملات لضبط الأسواق ومنع الغش التجارى واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

وقال الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين أنه تم تنظيم حملة مكبرة ، قامت بالمرور على المخابز البلدية المدعمةوالاسواق ومحطات المواد البترولية، وأسفرت الحملة عن تحرير 34 محضر متنوع بينهم 33 محضر فى مجال المخابز  عبارة عن 11 محضر خبز ناقص الوزن،  ومحضر خبز غير مطابق للمواصفات و4 محاضر تبديد فى الحصة اليومية و5 محاضر عدم نظافة ادوات العجين و10 محاصر عدم وجود لوحة اعلان ومحضربن توقف عن الانتاج.

واضاف وكيل الوزارة أنه تم ضبط أحد الأشخاص يقوم بإدارة مخزن بدون ترخيص لتصنيع المخللات، بمختلف انواعها وتم التحفظ على المضبوطات التى  بإجمالي 8طن و 250كجم تقريبا عبارة عن 15 برميل مخلل شطة  100 كجم ، 15 برميل مخلل ليمون  150كجم 15 برميل مخلل زيتون  150كجم 15 برميل مخلل جزر  150 كجم ، 26 شيكارة ملح طعام 50 كجم بإجمالي واحد طن و300 كجم ملح طعام.

ولفت وكيل الوزارة أنه تم تحرير المحاضر والعرض على النيابة العامة ، مؤكدا على أستمرار المرور الدوري المكثف علي المخابز الاسواق ومحطات المواد البترولية ومصانع تعبئة الغازفى جميع مراكز المحافظة
 


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