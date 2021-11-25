تحريات أمن الجيزة تكشف ملابسات حريق اشتعل بعقار فى العياط

كتب بهجت أبو ضيف

توصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، إلى عدم وجود شبهة جنائية، في حريق اشتعل بعقار بمنطقة العياط، واستمع رجال المباحث لأقوال مالك العقار، ولم يشتبه في نشوب الحريق جنائيا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدا لانتداب المعمل الجنائي، لإجراء معاينة، وبيان سبب نشوب الحريق.

وأجرى رجال المباحث معاينة للعقار، لحصر الخسائر والتلفيات، وتبين عدم وجود إصابات بين المقيمين بالعقار، وحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد نشوب حريق داخل منزل في منطقة العياط، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني، وتمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماده دون إصابات، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

واشترطت إدارة الحماية المدنية مجموعة من الإجراءات الوقائية أهمها:

1- التأكد من تعليمات التشغيل الخاصة بكل جهاز كهربائى قبل تشغيله.

2- قطع التيار كهربائى عند قيامك بأعمال منزلية كغسيل الجدران والأسقف والأرضيات.

3- صيانة جميع الأسلاك الكهربائية بشكل دورى.

4- التأكد من أن كل الأسلاك الكهربائية الداخلية والخارجية مدخلة فى الأنابيب المعزولة.

5- لا تقم بتشغيل أى مصدر كهربائى فى حالة الاشتباه فى وجود تسرب غاز.

6- تجتب تشغيل أكثر من جهاز على مشترك واحد.

7- لا تضع الأثاث فوق الأسلاك الكهربائية أو أسفل السجاد أو الموكيت.

8- لا توصل أى جهاز كهربائى بمصدر واحد للتيار الكهربى.

9- تجنب وضع الأجهزة الكهربائية بجوار السوائل.

10- الوقاية من تشغيل الأجهزة الكهربائية ساعات طويلة مثل التكييفات والمراوح التى ينجم عنها الحرائق.

11- عدم استخدام الأدوات الكهربائية الرخيصة أو الماركات المستحدثة وغير الصالحة للاستخدام.

12- عدم استبدال وسيلة القطع والوصل (الحماية) عند ملاحظة خروج شرر منها أثناء العمل ويجب مراجعة الأحمال الكهربائية.