اليوم السابع
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تجهيز 500 منزل لنقل أهالى قرى أسوان المتضررين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى

الخميس، 25 نوفمبر 2021 01:00 م
تجهيز 500 منزل لنقل أهالى قرى أسوان المتضررين تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسى الرئيس عبد الفتاح السيسى فى أسوان
كتب - محمد الجالى

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خلال جولة تفقدية لقرى محافظة أسوان، استهل الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية جولته صباح اليوم بتفقد قرية غرب أسوان، وهى إحدى القرى المتضررة من أزمة السيول التي شهدتها المحافظة مؤخراً نتيجة موجة الطقس السيئ.
 
وخلال التفقد زار الرئيس عددا من المنازل التى تعرضت لأضرار نتيجة السيول، واستمع لشرح من مسئولي مؤسسة حياة كريمة حول التدخلات العاجلة التى تقوم بها المؤسسة فى التعامل مع هذه الأزمة في جميع القرى المتضررة فى أسوان، بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.
 
وقامت المؤسسة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس فى التعامل الفورى مع الأزمة، بتنظيم عدد من القوافل الغذائية والطبية، كما تم البدء علي الفور في ترميم المنازل المتضررة بعد حصرها، وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية، كما تم التجهيز الكامل لعدد 500 منزل لنقل أهالى القرى المتضررين إليها.
 
كما التقى الرئيس بمجموعة من أهالي القرية في ساحة أحد المنازل.
 
وتفقد أيضاً القافلة الطبية الشاملة التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الصحة وجامعة أسوان، والتى تأتى ضمن  قوافل المساعدات الإنسانية الشاملة التى نظمتها مؤسسة حياة كريمة.
 
وفى نهاية جولته بالقرية، وجه الرئيس بضم قرية غرب أسوان وجميع قري مركز أسوان ضمن قري المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قري الريف المصري والإسراع من وتيرة العمل المتكامل بها.
 
ثم استكمل الرئيس جولته بزيارة قرية الشهامة بوادي الصعايدة بأسوان، وهى إحدى قرى مبادرة تطوير قرى الريف المصري "حياة كريمة".
 
وخلال التفقد زار الرئيس وحدة طب أسرة الشهامة ثم مدرسة الشهامة الابتدائية والإعدادية والتي تم إحلالها وتجديدها ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
جدير بالذكر أن قرية الشهامة تدخل ضمن المرحلة الأولى لمبادرة حياة كريمة، وكان لذلك أثراً ملموساً فى توفير الاحتياجات الأساسية لأهالي القرية من تمهيد طرق وبناء مساكن وذلك ضمن محور سكن كريم، وكذلك دعم المزارعين بمشروعات زراعية وحيوانية. وقد تم الانتهاء من تطوير ورفع كفاءة المدرسة الابتدائية والإعدادية بالقرية وانشاء مكتب بريد، كما جاري الانتهاء من انشاء مجمع الخدمات الحكومية، وانشاء وحدة إسعاف، وتطوير ورفع كفاءة مركز الشباب.

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