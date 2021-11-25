تباين فى الإصابات اليومية بفيروس كورونا فى الدول العربية

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أظهرت بيانات وزارة الصحة فى عدد من الدول العربية، تباينا فى الإصابات المسلجة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ففى الإمارات، سجلت وزارة الصحة 73 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 741 ألفا و643 إصابة، كما سجلت 90 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالى حالات الشفاء إلى 736 ألفا و423 حالة، فيما بلغ إجمالى حالات الوفاة 2145 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة وفاة جديدة من تداعيات الإصابة بالفيروس.

وفى السعودية، سجلت وزارة الصحة 34 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 549 ألفا و590 إصابة، فيما تم تسجيل 30 حالة شفاء جديدة، ليرتفع إجمالى حالات الشفاء إلى 538 ألفا و702 حالة، فيما بلغ إجمالى حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 8 آلاف و828 حالة، وذلك عقب تسجيل حالة وفاة واحدة.

وفى العراق، سجلت وزارة الصحة 776 اصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 2 مليون و76 ألفا و922 إصابة، كما سجلت شفاء 1377 حالة جديدة، ليرتفع إجمالى حالات الشفاء إلى 2 مليون و37 ألفا و7 حالات، فيما بلغ إجمالى حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 23 ألفا و725 حالة، وذلك بعد تسجيل 13 حالة وفاة جديدة .

وفى البحرين، سجلت وزارة الصحة البحرينية، 23 اصابة جديدة بفيروس كورونا، كما سجلت شفاء 17 حالة جديدة، ليرتفع إجمالى حالات الشفاء إلى 275 ألفا و794 حالة، فيما استقر إجمالى الوفيات جراء الإصابة بالفيروس عند حاجز 1394 حالة، وذلك عقب تسجيل صفر وفيات جديدة.

وفى ليبيا، سجل مركز مكافحة الأمراض 468 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 369 ألفا و455 إصابة، كما سجلت شفاء 2013 حالة جديدة، ليرتفع إجمالى حالات الشفاء إلي334 ألفا و 905 حالات، فيما بلغ إجمالى حالات الوفاة جراء الإصابة بالفيروس 5 آلاف و414 حالة، وذلك بعد تسجيل 11 حالة وفاة جديدة.

وفى المغرب، سجلت وزارة الصحة 130 إصابة جديدة، و135 حالة شفاء و 4 حالات وفاة خلال ال24 ساعة الماضية.

وفى الجزائر، سجلت وزارة الصحة 180 إصابة جديدة، و5 وفيات خلال ال24 ساعة الأخيرة، فيما تماثل 113 مريضا للشفاء.

وفى الأردن، سجلت وزارة الصحة 4534 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالى للإصابات إلى 928 ألفا و 256 إصابة، كما سجلت شفاء 2596 حالة جديدة، ليرتفع إجمالى حالات الشفاء إلى 872 ألفا و17 حالة، فيما بلغ إجمالى حالات الوفاة 11 ألفا و429 حالة، وذلك عقب تسجيل 26 حالة وفاة جديدة.

وفى فلسطين، سجلت وزارة الصحة 5 وفيات، و257 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و194 حالة تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفى لبنان، سجلت وزارة الصحة 1099 إصابة جديدة ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 662 ألفا و269 إصابة، فيما تم تسجيل 10 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس.