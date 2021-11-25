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تايمز البريطانية: حفل افتتاح طريق الكباش ينافس مواكب الفراعنة منذ 3500 عام

الخميس، 25 نوفمبر 2021 07:53 م
تايمز البريطانية: حفل افتتاح طريق الكباش ينافس مواكب الفراعنة منذ 3500 عام الرئيس السيسي فى افتتاح طريق الكباش
كتبت: نهال أبو السعود

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انطلاقه تاريخية شهدها حفل افتتاح طريق الكباش مساء اليوم، وسط اهتمام عالمى، وترقب لفعاليات إحياء ممر تاريخي، يعود عمره لما يزيد على 3 آلاف عام، وبربط معبد الأقصر بمعبد الكرنك على امتداد نحو 2700 متر.

 

وقالت صحيفة التايمز البريطانية عن حفل الافتتاح، إن طريق الكباش، وهو طريق قديم بطول 1.7 ميل، سيفتتح رسميًا بموكب كبير ينافس أولئك شهدهم الفراعنة منذ ما يصل إلى 3500 عام.

 

وكانت محافظة الأقصر، شهدت علي مدار الأشهر القليلة الماضية أعمال تطوير مكثفة لرفع كفاءة البنية التحتية وتطوير وتجميل الكورنيش والشوارع والميادين بها ومشروع ترميم صالة الأعمدة بمعابد الكرنك وتطوير نظم الإضاءة بمعبد الأقصر ، وترميم قاعة الـ 14 عمود بمعبد الاقصر، والانتهاء من مشروع الكشف عن طريق المواكب الكبرى المعروف بـ " طريق الكباش  " .

 

وتابعت الصحيفة في تقريرها الذي جاء بعنوان " مصر تعيد افتتاح شارعها الكبير لأبي الهول في الأقصر" : من المقرر أن يشارك المئات من الراقصين والموسيقيين والممثلين بالملابس في الاحتفالات لتدشين ما يعد الآن أحد أكبر المواقع الأثرية في الهواء الطلق في العالم ، ويربط بين المعابد القديمة الشهيرة في الكرنك والأقصر ، بعد عقود من الترميم.

 

ويقدم حفل طريق الكباش الموسيقار نادر عباسي   استخدام آلات موسيقية مماثلة لتلك التي كانت تستخدم في احتفالات عيد الأوبت وهو أحد الأعياد المصرية القديمة ، ويتلي خلاله أنشودة آمون ، ومسيرة لموكب المراكب المقدسة في تكرار لاحتفالية موكب المومياوات الملكية الذي أقيم العام الماضي والتي حظيت بإشادات عربية وعالمية واسعة.

 

واختتمت الصحيفة تقريرها قائلة : ملامح طريق الكباش تظهر مع اكتشاف معالمها في أربعينيّات ‏القرن الماضي، مع أول كشف عن أول تمثال عام 1949، لتكرّ بعدها سلسلة الاكتشافات ‏التي تروي الكثير عن تاريخ مصر، عند كل محطة.‎

 

وأشارت الى ان الطريق يتكون من مسار يحيطه 1200 تمثال نحتت في الحجر ‏الرملي وتشكل هيكلًا واحدًا ويجسّد بعضها أبو الهول وكباش، وبدأت عملية ترميم معبد ‏الأقصر وطريق الكباش في عام 2005

 

وحرصت العديد من وسائل الإعلام العالمية علي الاحتفاء بالحفل قبل انطلاقه ، ما يعكس أهميته التاريخية وحالة العشق التي تربط الملايين حول العالم بالتاريخ الفرعوني ، حيث وثقت شبكة "ايه بي سي" الأمريكية فى تقرير لها عن استعدادات الحفل رحلة تطوير طريق الكباش علي مدار 72 عاماً كاملة ، وقالت إن مصر ستبهر العالم بحفل ساحر لممر عمره 3 آلاف عام ، فيما قالت صحيفة ريبابلك ورلد الهندية إن مصر تنافس نفسها لتقدم عرضاً مذهلا يهدف إلى تجاوز روعة موكب المومياوات الملكية الذي انطلق في إبريل الماضي.


انطلاق حفل طريق الكباش

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اخبار مصر

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