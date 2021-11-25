اليوم السابع
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بيلاروسيا تحقق بعد العثور على مجموعة المهاجرين يعانون من كسور مختلفة

الخميس، 25 نوفمبر 2021 10:10 م
بيلاروسيا تحقق بعد العثور على مجموعة المهاجرين يعانون من كسور مختلفة اللاجئون على الحدود بين بيلاروسيا وبولندا
كتب وكالات

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بدأت السلطات البيلاروسية، فى التحقيق بعد العثور على مهاجرين على الحدود مع بولندا يعانون من كسور مختلفة فى أنحاء الجسم، بحسب "روسيا اليوم" .

 

وجاء فى بيان رسمي: "لجنة التحقيق تجرى تحقيقا فى حقيقة وجود مهاجرين مصابين على الحدود مع بولندا".

 

فى مساء 21 نوفمبر تم العثور على مجموعة من المهاجرين المرهقين والمنهكين فى أحد أقسام نقطة بيشاتكا الحدودية فى منطقة كامينيتس (منطقة بريست)، وتم تشخيص إصابة مواطن عراقى يبلغ من العمر 33 عاما و 51 عاما بكسور فى الساق.

 

وسبق أن ذكرت وزارة الصحة فى بيلاروس، أن 11 مهاجرا من الشرق الأوسط، طلبوا المساعدة الطبية من سيارة إسعاف مناوبة على الحدود البيلاروسية –البولندية.

 

 


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